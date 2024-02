Riola incorona Zanchi 

Riola Sardo. Si scrive primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross, si legge Honda Hrc Day. Perché ieri, sulla sabbia di Riola Sardo, a prendersi la scena sono stati Tim Gajser e Ferruccio Zanchi, piloti ufficiali della factory giapponese che hanno trionfato in MX1 e Mx2. E se il primo, con 5 mondiali già in bacheca, si è dimostrato non solo uomo da battere ma anche fenice rinata dalle ceneri di un 2023 segnato da un grave infortunio ma chiuso in ripresa, il secondo, Zanche, è «la bella sorpresa della giornata». Parola del Team Owner di Honda Hrc, Giacomo Gariboldi. Il diciassettenne, arrivato dall’Europeo, ha trasformato il proprio esordio e quello della Honda 250 tornata in Mx2 dopo anni in un promettente successo.

Le gare

In Mx1, Gajser ha brillato fin dalle libere. Poi si è aggiudicato gara1 dopo aver vinto il duello con il francese della Kawasaki, Romain Febvre, sempre sul pezzo e al traguardo secondo davanti al connazionale Renaux, su Yamaha. Nei primi giri di gara2, invece, è stato Coldenhoff, in sella all’ottima debuttante Fantic, a prendersi la scena finché Gajser non ci ha messo lo zampino. E, una volta in testa, lo sloveno è stato imprendibile e l’olandese ha chiuso terzo alle spalle di Renaux, che gli ha soffiato la terza piazza nel podio di giornata. Decimi e primo degli italiani, Ivo Monticelli. Agli italiani è andata meglio in Mx2, col campione del mondo Andrea Adamo su Ktm secondo in gara1 (e out in gara2 dopo una caduta) alle spalle di Langenfelder e Zanchi, vincitore in gara2 e di giornata.

I sardi

Nella 125 vittorie dell’olandese Doesen e dell’ungherese Zanocz. Tra i sardi, 25º Samuele Piredda, 30º Mattia Piredda, 33º Michele Argiolas. Caduta in qualifica e 7 giorni di cure per Matteo Sanna.

Le classifiche

Mx1 Gara 1 : 1) T. Gajser (Slo), Honda Hrc, in 29’30”952; 2) R. Febvre (Fra), Kawasaki, a 4”539; 3) M. Renaux (Fra), Yamaha, a 30”324; 4) J. Geerts (Bel), Yamaha, a 31”215; 5) R. Fernandez (Spa), Honda Hrc, a 1’01”105; 8) I. Monticelli (Ita), Beta, a 1’33”929.

Mx1 Gara 2 : 1) T. Gajser (Slo), Honda Hrc, in 30’14”414; 2) M. Renaux (Fra), Yamaha, a 29”071; 3) G. Coldenhoff (Ola), Fantic, a 30”188; 4) R. Febvre (Fra), Kawa- saki, a 40”293; 5) R. Fernandez (Spa), Honda Hrc, a 57”320; 11) I. Monticelli (Ita), Beta, 1 giro.

Mx2 Gara 1 : 1) S. Langenfelder (Ger), GasGas in 30’05”344; 2) A. Adamo (Ita), Ktm a 22”407; 3) O. Oliver (Spa), Ktm a 38”233; 4) F. Zanchi (Ita), Honda Hrc a 45”494; 5) Q. Prugnieres (Fra), Kawasaki a 47”302.

Mx2 Gara 2 : 1) F. Zanchi (Ita), Honda Hrc, in 29’11”430; 2) O. Oriol (Spa), Ktm, a 2”092; 3) Q. Prugnieres (Fra), Kawasaki, a 22”624; 4) S. Langenfelder (Ger), GasGas, a 32”248; 5) H. Fredriksen (Nor), Ktm, a 53”012.

125 Gara 1 : 1) G. Doesen (Ola), Ktm, in 25’06”171; 2) K. Hindersson (Fin), Ktm, a 14”657; 3) N. Zanocz (Hun) , Fantic, a 26”639; 6) S. Mancini (Ita), Fantic, a 1’02”186; 25) S. Piredda (Ita), Ktm, a un giro; 30) M. Piredda (Ita), Ktm, a 1 giro; 31) M. Argiolas (Yamaha), a 2 giri.

125 Gara 2 : 1) N. Zanocz (Hun), Fantic, in 24’35”119; 2) C. Mccullough (Gb), Fantic, a 18”880; 3) G. Doensen (Ola), Ktm, a 21”536; 4) S. Mancini (Ita), Fantic, a 23”208; 20) S. Piredda (Ita), Ktm a 1 giro; 26) M. Piredda (Ita), Ktm, a 1 giro; 29) M. Argiolas (Ita), Yamaha, a 2 giri.

