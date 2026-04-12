Riola, dominio di Coenen 

Riola Sardo. Ha 19 anni e tanta stoffa, il belga Lucas Coenen, pilota ufficiale Ktm che ieri, sulla sabbia del circuito “Le Dune” di Riola Sardo, si è aggiudicato entrambe le gare della classe regina e ha trionfato nell’MxGp della Sardegna, 4º round del Campionato del Mondo di Motocross Fim di cui è leader.

Il cielo grigio e il vento di maestrale non hanno impensierito né i piloti né il numeroso pubblico, arrivato da tutta Europa. E lo spettacolo, nella manifestazione organizzata magistralmente dal Motorschool Riola, col supporto della Regione, non è mancato.

Lucas Coenen si è preso subito la scena in gara1 rifilando quasi 20” al 5 volte iridato Herlings, che con la sua Honda, qui, è stato l’unico a tenerne in passo. L’olandese ha sfiorato anche il colpaccio in gara2, dove è arrivato di nuovo 2º ma a 1”2 dal belga, invincibile nonostante i secondi preziosi persi in due cadute. Vialle, Febvre, Adamo e compagnia ci hanno provato, ma senza storia.

In Mx2, vittoria del tedesco della Ktm, Längenfelder, che aggiudicandosi gara2 ha beffato il compagno Sasha Coenen, vincitore in gara1 e gemello di Lucas. I round dell’Europeo 125 e 250 sono andati rispettivamente all’austriaco Ernecker e al danese Skovbjerg.

MxGp. Gara1 : 1) L. Coenen (Bel, Ktm) in 34’57”852; 2) J. Herlings (Ola, Honda) a 19”634; 3) R. Febvre (Fra, Kawasaki) a 46”495; 4) K. De Wolf (Ola, Husqvarna) a 55”011; 5) R. Fernandez (Spa, Honda) a 1’02”242; 6) A. Adamo (Ita, Ktm) a 1’10”538; 7) T. Vialle (Fra, Honda) a 1’13”124; 8) A. Forato (Ita, Fantic) a 1’16”611; 9) T. Gajser (Slo, Yamaha) a 1’21”259; 10) P. Jonass (Let, Kawasaki) a 1’24”060. Gara2 : 1) L. Coenen (Bel, Ktm) in 34’33”504; 2) J. Herlings (Ola, Honda) a 1”219; 3) K. De Wolf (Ola, Husqvarna) a 59”464; 4) R. Febvre (Fra, Kawasaki) a 1’05”704; 4 5) R. Fernandez (Spa, Honda) a 1’11”266; 6) M. Renaux (Fra, Yamaha) a 1’19”203; 7) A. Forato (Ita, Fantic) a 1’20”368; 8) T. Gajser (Slo, Yamaha) a 1’23”220; 9) T. Vialle (Fra, Honda) a 1’31”757; 10) C. Vlaanderen (Ola, Ducati) a 1’33”474. Gp MxGp : 1) L. Coenen 50 punti; 2) J. Herlings 44; 3) K. De Wolf 38; 4) R. Febvre 38; 5) R. Fernandez 32; 6) A. Forato 27; 7) T. Vialle 26; 8) T. Gajser 25; 9) M. Renaux 24; 10) R. Van De Moosdijk 18.

Mx2. Gara1 : 1) S. Coenen (Bel, Ktm) in 35’26”597; 2) S. Längenfelder (Ger, Ktm) a 12”967; 3) L. Everts (Bel, Husqvarna) a 28”886; 4) J. M. Reisulis (Let, Yamaha) a 35”822; 5) J. Mikula (Cz, Ktm) a 37”946; 10) V. Lata (Ita, Honda) a 1’12”315. Gara2 : 1) S. Längenfelder (Ger, Ktm) in 35’46”884; 2) S. Coenen (Bel, Ktm) a 8”311; 3) C. Mc Lellan (Rsa, Triumph) a 13”956; 4) L. Everts (Bel, Husqvarna) a 8”734; 5) K.A. Reisulis (Let, Yamaha) a 25”607; 14) F. Zanchi (Ita, Ducati) a 1’47”619.

Gp Mx2 : 1) S. Längenfelder 47; 2) S. Coenen 47; 3) L. Everts 38; 4) C. Mc Lellan 35; 5) J.M. Reisulis 30; 6) J. Mikula 29; 7) K. Karssemakers 27; 8) K.A. Reisulis 26; 9) G. Farres 25; 10) S. Smulders 19; 15) V. Lata 12.

Gp Emx250 : 1) N. Skovbjerg (Dan, Husqvarna) 47 punti; 2) F. Garcia (Spa, Kawasaki) 43; 3) A. Katona (Ung, Ktm) 36; 6) A. Roberti (Ita, Ktm) 29.

Gp Emx125 : 1) M. Ernecker (Aus, Ktm) 47 punti; 2) E. Ziemer (Svi, Ktm) 38; 3) R. Pini (Ita, Tm) 33.

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