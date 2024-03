Riola, conto alla rovescia mondiale 

Ancora sette giorni di attesa, poi l’MxGp della Sardegna renderà Riola Sardo e l’intera Regione il fulcro del motocross mondiale per un weekend. Il circuito sabbioso “Le Dune”, che ha ospitato ben 10 edizioni degli Internazionali d’Italia - compresa l’ultima, a febbraio - ormai 4 anni fa ha fatto il salto di qualità conquistando finalmente, grazie al supporto determinante dell’Assessorato Regionale al Turismo che lo aveva inserito e riconfermato tra i grandi eventi, una meritata tappa del Campionato del Mondo. Stavolta l’MxGp della Sardegna del 6-7 aprile sarà il 3º round della classe regina MxGp, ma anche della serie cadetta Mx2, del Mondiale femminile WMx e dell’Europeo Emx125.

Dopo aver dominato anche il round in Spagna dello scorso weekend, al comando della MxGp con 114 punti c’è il campione in carica Jorge Prado, spagnolo della GasGas, a +10 sullo sloveno della Honda, Tim Gajser (trionfatore agli Internazionali) e +22 sul francese della Kawasaki, Romain Febvre, a quota 92. In Mx2, primo l’olandese De Wolf con 114 punti, ma l’italiano della Ktm, Andrea Adamo, è terzo a 82. Tra le donne, grande attesa per la sei volte iridata Kiara Fontanesi, ora a caccia del primo titolo mondiale dopo essere diventata mamma. Un sogno che passa anche da qui, per questo la pilota GasGas è già in sella a Riola.

RIPRODUZIONE RISERVATA