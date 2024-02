Riola, anteprima mondiale 

Sarà ancora la sabbia di Riola Sardo a regalare al mondo un’attesa e avvincente anteprima della lotta al titolo iridato di motocross. Un compito che oggi il Circuito “Le Dune”, tornato a essere teatro del primo dei due round dei XXXVII Fmi Campionati Internazionali d’Italia Eicma Series 2024 dopo un anno di pausa, è lieto di assolvere per la decima volta - a cui si sommano ben tre gare consecutive del mondiale, che il 6-7 aprile prossimi diventeranno quattro.

Sul tracciato oristanese - meta abituale nella preseason di tutte le factory e i piloti del Campionato del Mondo per le eccellenti caratteristiche tecniche - oggi si farà sul serio. In quello che può essere ritenuto, al contempo, primo giorno di scuola ed esame di maturità, l’occhio attento degli addetti ai lavori sarà pronto a tastare il polso di Honda, Kawasaki, Yamaha, Ktm, GasGas, Husqvarna e della debuttante Fantic per capire chi è più o meno avanti nello sviluppo, nella preparazione, nell’assetto e nelle scelte.

I protagonisti

Dopo tanti test, le stelle del motocross scalpitano e, anche se non ci sarà il campione del mondo Prado, reduce dagli impegni oltreoceano, sarà battaglia vera. Osservato speciale lo sloveno di Honda Hrc, Tim Gajser, sempre a proprio agio in quel di Riola e desideroso sfruttare il 2024 per ritoccare l’invidiabile score di cinque mondiali vinti. Con gli stessi colori anche Rubén Fernandez e l’italiano Ferruccio Zanchi, che riporterà una Honda 250 in Mx2 dopo anni, dai tempi di Vlaanderen. Jago Geerts e Maxime Renaux, sulle Yamaha ufficiali, non staranno a guardare, visti anche i precedenti positivi sulla sabbia riolese. Stesso discorso per la Kawasaki dell’inossidabile Romain Febvre e la Beta di Watson, ma non passerà inosservata neanche la prima volta delle due Fantic, affidate a Coldenhoff e Van De Moosdijk. In Mx2, giocherà in casa il campione in carica Andrea Adamo su Ktm, ma dovrà guardarsi le spalle da Langenfelder (GasGas). Tra gli italiani ci sono anche Lapucci e Lata.

Anche 4 sardi

Il centinaio di iscritti, oltre a quelli delle stellari Mx1 e Mx2, include anche i centauri della 125, tra cui trova spazio anche un quartetto sardo. Coi colori del Motorschool Riola, Motoclub che organizza la manifestazione col supporto della Regione Sardegna, al via Michele Argiolas su Yamaha. Due gli alfieri del Mc Padru, Mattia e Samuele Piredda, su Ktm come Matteo Sanna de Il Castello Sardara. Il programma odierno prevederà le prove di 125 (8.30), Mx2 (9.30) e classe regina (10.30), seguite, dalle 11.30, dalle gare dei gruppi A e B di 125. Poi gara1 della Mx2 (13.40) e della MxGp (14.25), gara2 della 125 (15.10), della Mx2 (15.50) e della MxGp (16.35).

