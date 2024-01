Rio Tistivillu, conclusi i lavori per la messa in sicurezza 

Continua la pulizia nelle campagne di Samassi. Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del rio Tistivillu, nell’agro del paese, uno dei principali affluenti del fiume Mannu. I lavori, durati circa un mese, sono stati eseguiti dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, con cui il Comune di Samassi ha stipulato una convenzione.

Come dichiara il vicesindaco, anche nel 2024 ci saranno nuovi fondi disponibili nel bilancio comunale per proseguire con le manutenzioni di altri corsi d'acqua presenti nell’agro comunale: «L'impegno dell'amministrazione per il 2024 – spiega Giacomo Onnis – sarà quello di impiegare le risorse già inserite nel nuovo bilancio, per interventi prioritari su altri canali che necessitano di essere messi in sicurezza e del ripristino delle funzionalità idrauliche».

L’intervento è stato realizzato grazie a fondi regionali destinati alla manutenzione dei corsi d'acqua di competenza comunale, con il fine di mettere in sicurezza il territorio in caso di condizioni meteorologiche avverse. Le risorse impegnate per la manutenzione del Rio Tistivillu ammontano a circa 27 mila euro euro. In un tratto di circa tre chilometri dve si è proceduto alla trinciatura della vegetazione e alla pulizia del canale.

