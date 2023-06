Rio Su Pardu, scontro sui ritardi 

Non si fa notare spesso, il rio Su Pardu. E meno male. Questo corso d’acqua si forma solo durante le piogge più abbondanti, e parte dai terreni dietro a Su Stentu, attraversando Corso Italia, via Bologna, via Iglesias e via Vittorio Veneto. Nel 2008 è stato teatro di una vera e propria inondazione che ha devastato il centro. Un fiume “fantasma” ma potenzialmente pericolosissimo al centro di uno scontro in Consiglio dopo il commissariamento delle opere di mitigazione del rischio.

Lo scontro

Innescato da un’interrogazione dei consiglieri di minoranza Michela Mura, Fabio Pisu, Valentina Meloni e Valentina Collu sui troppi ritardi. «Dopo quattro anni e mezzo siamo di nuovo punto e a capo», denunciano. Risale infatti al 2019 lo studio di modello bidimensionale della zona inondabile previsto dal Puc, approvato nel 2010, in località Su Pardu, che aveva lo scopo di individuare le opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Come hanno spiegato i consiglieri anche in un volantino, lo studio veniva portato in Regione troppo tardi, perché a quel punto erano già state approvate nuove linee guida e non era più accettabile. Da allora, altri problemi, tra la difficoltà di reperire fondi e di farlo approvare dalla maggioranza, fino alla nomina da parte della Regione di un Commissario. «Per noi la questione si è chiusa», conclude Mura, «ma abbiamo voluto ricordare l’importanza del problema».

La replica

Il vicesindaco Massimiliano Bullita si difende contrattaccando: «Riconosco che hanno ragione i consiglieri quando affermano che è una storia iniziata 13 anni fa, nel 2010, in pieno governo Pd per cui farebbero bene a chiedersi chi, nonostante l’alluvione del 2008, ha perseverato nella scelta sciagurata di rendere edificabili delle zone a rischio idrogeologico». Poi spiega: «È palese che non conoscano quanto sia stato lunga la redazione del modello bidimensionale con un dialogo tra l’ufficio tecnico e i professionisti. L’unico vero ritardo fu dovuto a un invio digitale non andato a buon fine a causa di un problema in un server». Quanto alla nomina del commissario, «ricordo ai consiglieri Mura e Pisu che evidentemente lo ignorano, che non ci si può far ricorso se prima non si va in Consiglio comunale per attestare la condizione di incompatibilità dei consiglieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA