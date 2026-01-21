VaiOnline
Villaspeciosa.
22 gennaio 2026 alle 00:30

Rio Spinosu, via ai cantieri per prolungare l’argine 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’argine del rio Spinosu protegge il paese dell’esondazione del fiume in caso di forti piogge. Per questo, a Villaspeciosa, sono iniziati i lavori per realizzare il prolungamento dell’argine da via San Platano, a fianco al fiume, con un finanziamento di quasi un milione di euro.

Il lavoro è ora a metà della realizzazione dell’argine, ma nel frattempo i tratti già ultimati proteggono il paese. «L’obiettivo di questi lavori è aumentare la protezione del centro abitato», dice il sindaco Gianluca Melis, «l’opera di un chilometro comprende un argine con basamento di tre metri e circa otto metri di altezza per tutelare la zona dal parco di San Platano verso l’uscita di Uta». In realtà, precisa il sindaco Melis, «quella che sarà completata non è un’opera conclusiva: servirà un altro intervento, speriamo in un finanziamento, per il proseguimento di un altro chilometro e il sollevamento del fiume sul rio Spinosu. Sarebbe un enorme riduzione del rischio idraulico in tutto il paese».

Iniziata qualche mese fa, l’opera era stata avviata con un finanziamento di novecentomila euro per la mitigazione del rischio idraulico. Per il Comune gli interventi sono un primo obiettivo, in attesa di ottenere un altro finanziamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 