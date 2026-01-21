Rio Spinosu, via ai cantieri per prolungare l’argine 

L’argine del rio Spinosu protegge il paese dell’esondazione del fiume in caso di forti piogge. Per questo, a Villaspeciosa, sono iniziati i lavori per realizzare il prolungamento dell’argine da via San Platano, a fianco al fiume, con un finanziamento di quasi un milione di euro.

Il lavoro è ora a metà della realizzazione dell’argine, ma nel frattempo i tratti già ultimati proteggono il paese. «L’obiettivo di questi lavori è aumentare la protezione del centro abitato», dice il sindaco Gianluca Melis, «l’opera di un chilometro comprende un argine con basamento di tre metri e circa otto metri di altezza per tutelare la zona dal parco di San Platano verso l’uscita di Uta». In realtà, precisa il sindaco Melis, «quella che sarà completata non è un’opera conclusiva: servirà un altro intervento, speriamo in un finanziamento, per il proseguimento di un altro chilometro e il sollevamento del fiume sul rio Spinosu. Sarebbe un enorme riduzione del rischio idraulico in tutto il paese».

Iniziata qualche mese fa, l’opera era stata avviata con un finanziamento di novecentomila euro per la mitigazione del rischio idraulico. Per il Comune gli interventi sono un primo obiettivo, in attesa di ottenere un altro finanziamento.

