Rio Sant’Antonio, arrivano i fondi 

Un finanziamento di 500mila euro segna il primo passo verso la messa in sicurezza del Rio Sant’Antonio, una delle aree idraulicamente più delicate di Villacidro. La Regione ha assegnato al Comune le risorse necessarie per avviare il primo lotto di un intervento complessivo da 4 milioni di euro, inserito nel piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico.

Una lunga attesa

«La comunità attende questo intervento da decenni. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e la sistemazione del Rio Sant’Antonio rappresenta una risposta concreta. Il progetto si inserisce in un disegno più ampio, il piano “Le Vie dell’Acqua”, con cui vogliamo rigenerare luoghi che appartengono alla nostra storia», commenta il sindaco Federico Sollai.

Ratti e degrado

Il rio è da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti per i frequenti allagamenti e per il degrado igienico-sanitario rilevato negli ultimi anni. Tra i problemi più pesanti, la significativa presenza di ratti, sottolineata anche dalla minoranza. «È un’opera importante per il territorio», afferma Marco Deidda. «La gola del rio necessita di un risanamento complessivo, non solo dal punto di vista idraulico».Il progetto prevede la realizzazione di un canale a sezione trapezia e la messa in sicurezza dei tratti più esposti, tra cui gli attraversamenti di via Monti Mannu, via Po e via Tirso.

Il piano strategico

L’obiettivo è ridurre il rischio idraulico e, allo stesso tempo, recuperare le aree fluviali dal punto di vista ambientale e paesaggistico, secondo le linee del piano strategico comunale.Anche l’assessore ai Lavori pubblici Dario Piras sottolinea l’importanza dell’intervento: «Il primo lotto è l’inizio di un lavoro molto più ampio che mira a risolvere in modo definitivo le criticità del versante sud-ovest. È un’azione strategica che guarda alla sicurezza, ma anche alla qualità della vita».

Il cronoprogramma

Per quanto riguarda i tempi, il primo cittadino chiarisce che il Comune ha ricevuto comunicazione del finanziamento solo il 5 dicembre scorso. «Ora serviranno i passaggi tecnici per la firma della convenzione e il trasferimento delle risorse», puntualizza. C’è dunque un cronoprogramma di massima: «Contiamo di pubblicare la gara nel 2026 e di avviare i lavori entro l’anno, con l’obiettivo di chiudere il primo lotto nel 2027».Resta aperto il capitolo dei finanziamenti necessari per completare l’intervento. «Nei prossimi mesi continuerò a interfacciarmi con l’assessorato regionale ai lavori pubblici», conclude Sollai, «per ottenere il finanziamento della parte restante e arrivare alla sistemazione definitiva del rio».

