«Rio Santa Lucia pericoloso, abbiamo paura» 

I lavori di messa in sicurezza per sanare le ferite inferte dall’ultima alluvione al rio Santa Lucia non sono mai stati realizzati: per non rivivere l’incubo di sei anni fa, agricoltori, pescatori e residenti chiedono a Comune e Città Metropolitana di stipulare un’assicurazione per risarcire i danni che potrebbe provocare una nuova piena del fiume che attraversa Capoterra.

La petizione

Hanno raccolto le firme e presentato la richiesta all’Ufficio protocollo del Comune, ma, per ora, i cittadini che chiedono a gran voce la sistemazione del fiume che nel 2018 fece crollare anche un tratto della Strada statale 195, non hanno avuto alcuna risposta. Attilio Garau ha un’azienda serricola nella zona di Santa Vittoria, proprio dove sei anni fa il rio Santa Lucia causò i maggiori danni: «Qualcuno deve assumersi le responsabilità di quello che sta accadendo, dopo la beffa dei 13 milioni di euro ottenuti dalla Città Metropolitana per mettere in sicurezza questo corso d’acqua, poi rispediti al mittente perché nel frattempo si sono resi conto che tale cifra sarebbe stata insufficiente, ci attendiamo delle risposte. Ci chiediamo quanto debba passare prima che arrivi un nuovo finanziamento: nel frattempo gli enti preposti dovrebbero assicurarsi per i danni che, di sicuro, la prossima piena provocherà».

La paura

Sergio Marras abita poco distante dall’azienda di Garau, sei anni fa ha temuto per la vita della sua famiglia e dei cavalli che alleva: «Sono molto amareggiato, in questi anni non è stato sistemato neppure quello che la precedente alluvione ha causato, un piena del Santa Lucia come quella che abbiamo visto allora, stavolta avrebbe effetti ancora più devastanti. Ci sentiamo cittadini di serie B, è come se chi vive lontano dal centro abitato non avesse gli stessi diritti degli altri».

Gianni Loddo, presidente della cooperativa di pescatori Su Castiau, fotografa la situazione della laguna: «Il canale che si trovava nei pressi del ponte nuovo non esiste più, quello di Maramura da 20 metri di larghezza si è ridotto a 3, dei 50 ettari di zona umida in concessione che costituivano la nostra zona di pesca, solo una minima parte è navigabile, il resto, oramai, è una distesa di salicornia. Abbiamo chiesto a Città Metropolitana e Comune di assicurarsi perché siamo preoccupati di quello che potrebbe succedere: la prossima piena del rio Santa Lucia causerà danni anche alla Residenza del Sole».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega la posizione dell’amministrazione comunale: «Non possiamo assicurarci per danni che un evento calamitoso potrebbe provocare a dei privati, spetterebbe alla Regione, in ogni caso, risarcire aziende agricole e cittadini. Comprendiamo la preoccupazione dei residenti, approfondiremo la questione all’interno della Consulta comunale per l’agricoltura».