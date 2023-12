Rio Santa Lucia, lavori anti-esondazione 

Da Assemini, attraversando il territorio di Uta per arrivare a sfociare in quello di Capoterra, il rio Santa Lucia non rappresenterà più una minaccia per i cittadini e le aziende agricole: grazie a un finanziamento di 13 milioni di euro, proveniente dalla Città metropolitana, il fiume verrà finalmente messo in sicurezza. Risagomatura delle sponde, in alcuni tratti completamente franate, una pulizia accurata dell’alveo come non se ne vedono da tempo: il progetto che punta ed eliminare ogni minaccia di esondazione del fiume che attraversa in tre paesi prenderà il via agli inizi del prossimo anno.

Capoterra

A Capoterra – a differenza di Assemini e Uta, dove il fiume scorre nelle campagne – il Santa Lucia attraversa una buona parte del centro abitato. Ecco perché eliminare ogni rischio di carattere idraulico rappresenta una priorità: «Grazie a questo finanziamento della Città metropolitana, arrivato proprio in chiusura dell’anno, si potranno portare avanti lavori importanti», commenta il sindaco Beniamino Garau. «Conosciamo bene quello che può fare in caso di piena il rio Santa Lucia: nell’alluvione che cinque anni fa colpì il nostro territorio le nostre campagne furono messe a dura prova: a preoccupare è soprattutto il tratto finale del corso d’acqua, che scorre vicino a una zona residenziale. Attendo di vedere il progetto esecutivo ma è confermato che i lavori permetteranno di risagomare i tratti danneggiati, e di mettere in sicurezza le sponde».

Assemini

Per Mario Puddu, sindaco di Assemini, la messa in sicurezza di quel corso d’acqua riveste una grande importanza strategica: «In passato una persona ha perso la vita durante un’alluvione, conosciamo quindi la pericolosità di quel fiume. Grazie a questo progetto si potrà eliminare ogni forma di rischio soprattutto nelle zone più sensibili del corso d’acqua: cittadini e imprenditori agricoli attendono questi lavori da tempo».

Uta

Giacomo Porcu, sindaco di Uta, ricorda i danni provocati dall’esondazione del rio Santa Lucia nel 2018: «Nel nostro territorio, nel tratto attraversato da questo fiume, oltre ad essere presenti diverse aziende agricole ci sono anche numerose abitazioni. Durante l’ultima alluvione fummo costretti a evacuare le famiglie residenti nella zona. Con questo finanziamento si riuscirà a portare avanti non solo un intervento di pulizia dell’alveo e di eradicazione degli alberi che ostacolano il regolare deflusso delle acque verso la foce, ma anche di messa in sicurezza delle sponde, compromesse dagli eventi alluvionali degli ultimi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA