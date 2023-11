«Rio Santa Lucia, finiti i soldi» 

I soldi per proseguire la pulizia non ci sono, e così i tanto attesi interventi di pulizia del rio Santa Lucia si interrompono sul più bello. A conti fatti non è stato ripulito che qualche centinaio di metri, ma a monte e sul tratto finale del fiume che in più di un’occasione ha dimostrato la sua pericolosità, canne e alberi continuano a rappresentare una minaccia in caso di piena.

Gli interventi

Condotti dalla Città metropolitana si sono concentrati nella zona di Santa Vittoria, terminando proprio in prossimità del ponte che nell’alluvione del 10 ottobre del 2018 si trasformò in un gigantesco tappo, facendo esondare il fiume. Quel giorno il rio Santa Lucia uscì dai propri argini e andò ad allagare le serre di Attilio Garau, causando migliaia di euro di danni. «Ormai è evidente quello che può provocare questo fiume senza una adeguata manutenzione dell’alveo – spiega Garau - i lavori, cominciati alla fine di ottobre si sono interrotti due settimane fa, mi chiedo che senso abbia intervenire solo su un tratto, quando la quasi totalità del percorso è ancora ostruita. Trovo assurdo, inoltre, che le canne triturate siano state abbandonate sul letto del fiume: quel materiale andrà a finire nella laguna, già ostruita dal materiale trascinato dalle precedenti alluvioni. Per segnalare questa situazione, nei giorni scorsi ho presentato un esposto in Comune». Ma non è solo la pulizia parziale del fiume a preoccupare chi vive o ha un’azienda a ridosso del Santa Lucia: alcuni interventi realizzati nel luglio 2019 avrebbero ridotto la capienza del corso d’acqua. «Le ruspe hanno interrato il letto di magra, una depressione lunga, da sponda a sponda, circa 20 metri, e profonda 1,5 – racconta Garau - un intervento privo di senso che ha sollevato il letto del fiume. In caso di una nuova alluvione per il fiume sarà ancora più facile rispetto a cinque anni fa esondare».

Il Comune

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia auspica di poter mettere sul piatto fondi comunali per ripulire ancora qualche tratto del rio Santa Lucia: «I lavori della Città metropolitana si sono concentrati a valle, stiamo verificando la possibilità di intervenire nei tratti più ostruiti». Antonello Floris, consigliere metropolitano delegato a Viabilità, mobilità e reticolo idrografico chiarisce la situazione: «La Città metropolitana, tramite la Protezione civile regionale, ha ottenuto un finanziamento del Pnrr di 13 milioni 185 mila euro da destinare a interventi per la mitigazione del rischio idraulico del rio Santa Lucia, che interesseranno un tratto di circa 14 chilometri ricadente nei Comuni di Capoterra, Assemini e Uta. Al momento gli uffici stanno predisponendo gli atti progettuali per la gara d’appalto. I tempi sono quelli fissati dal Pnrr: aggiudicazione entro il 31 marzo 2024 e lavori entro il 21 dicembre 2025».

