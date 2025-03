«Rio Santa Lucia continua a far paura» 

A Capoterra continua a rimanere irrisolto un problema critico: l’ostruzione del corso d’acqua del Rio Santa Lucia. Una situazione che preoccupa i cittadini, ancora segnati dalle alluvioni del 2008 e del 2018. Lo scorso agosto, Luca Salvetti, Attilio Garau e Gianni Loddo, del comitato spontaneo “Difesa del territorio di Capoterra”, rappresentando le istanze di numerosi cittadini, hanno inviato due segnalazioni a Comune, Prefetto, Città Metropolitana e ai sindaci di Uta e Assemini. Tuttavia, l’intervento eseguito si è rivelato insufficiente, lasciando irrisolto il pericolo.

Il caso

Le segnalazioni sollecitavano un intervento risolutivo prima della stagione delle piogge. La risposta? «Una pulizia parziale, limitata all’ultimo tratto del Rio, senza rimuovere i residui di sfalcio. Nelle segnalazioni ho allegato immagini satellitari dal 2018 al 2024», spiega Luca Salvetti, 55 anni, presidente dell’associazione Emergenza Radioamatori Associati Capoterra. «Si vede come il Rio fosse ostruito, poi ripulito dopo l’alluvione, ma negli anni successivi è tornato a riempirsi. Il rischio è l’allagamento della Cooperativa Mille, una zona densamente abitata». Un pericolo che, secondo Salvetti, poteva essere evitato: «Per un Comune di queste dimensioni è impensabile che si debba arrivare a questo punto. I cittadini continuano ad avere paura».

Città Metropolitana

Dalle risposte ufficiali della Città Metropolitana emerge che mettere in sicurezza il Rio richiederebbe oltre 20 milioni di euro, ben più dei 13 milioni ottenuti dal Pnrr con la Protezione Civile, fondi persi a causa di vincoli ambientali e tempistiche troppo stringenti. Secondo Salvatore Pistis, responsabile del servizio idrogeologico della Città Metropolitana, «il problema principale è alla foce: il Rio un tempo si riversava in una laguna di 36 chilometri quadrati, oggi ridotta a mezzo chilometro quadro. Non basta tagliare le canne, serve aumentare la capacità di deflusso. Oltretutto, le canne tagliate marciscono, non creano ostruzione». Una soluzione è in fase di studio, ma Pistis ammette: «Ci sono situazioni che, purtroppo, non possono essere sanate».

Il Comune

L’ex sindaco Francesco Dessì critica la gestione: «Pulire solo una parte del Rio non basta. Bisognerebbe coinvolgere i privati per rimuovere gli alberi, altrimenti il rischio di inondazioni resta alto». Replica la vicesindaca Silvia Sorgia, che conferma il dialogo con la Città Metropolitana per ottenere nuovi fondi. «Purtroppo, i 13 milioni del Pnrr sono andati persi per vincoli paesaggistici», spiega, «nel frattempo, permetteremo ai residenti di tagliare gli alberi cresciuti lungo il fiume».

