Rio San Giorgio, una bonifica frenata dalla burocrazia 

La volontà politica non è mai mancata, ma tutti gli sforzi dei sindaci che hanno guidato la città negli ultimi trent’anni sono serviti a poco quando è stata affrontata la questione delle bonifiche nelle ex aree minerarie.

Qualche settimana fa nel forum che si è svolto nella redazione centrale de L’Unione Sarda i tre candidati alla carica di sindaco hanno sottolineato che dietro i ritardi ci sono ostacoli burocratici ai limiti dell’assurdo. A Iglesias ci sono in ballo le bonifiche del rio San Giorgio. Due i progetti che interessano l’area. Sono stati programmati investimenti per 64,9 milioni di euro. Ma è stato fatto poco o niente.

Il Comune ha le mani legate e quando c’è la possibilità di intervenire si scontra con una normativa che non agevola certo le operazioni. Tutto diventa complicato. Aree che potrebbero essere utilizzate anche in chiave turistica restano prive di interventi e di fatto ogni progetto di riconversione del territorio è destinato a restare nel cassetto. Nel 2001 in tanti erano pronti a scommettere sul parco geominerario, ma l’ente non è mai entrato a regime e ha perso anche il riconoscimento dell’Unesco, che l’aveva inserito nella rete mondiale dei geoparchi. In tanti in questi giorni ricordano la battaglia del compianto Giampiero Pinna che occupò Pozzo Sella a Monteponi dal 2 febbraio 2007 al 3 febbraio 2009 per chiedere l’istituzione del’ente. Lo stesso Pinna negli anni seguenti insieme a un gruppo di associazioni iglesienti ha creato il cammino di Santa Barbara. Un progetto ambizioso che ha coinvolto decine di comuni sardi, dove si snodano 500 chilometri di sentieri da percorrere in trenta tappe tra il Sulcis Iglesiente e il Guspinese.

Il Cammino è presente nei programma elettorali dei tre aspiranti alla carica di sindaco. Per Luigi Biggio, Giuseppe Pes e Mauro Usai il turismo è fondamentale per lo sviluppo di una città che perà deve fare i conti con la mancanza di strutture ricettive. (f. p.)

