Rio San Giorgio, bonifica vicina 

Entro la fine dell’anno partirà la gara d’appalto per i lavori di bonifica del rio San Giorgio. A darne notizia sono il primo cittadino Mauro Usai e l’assessore con delega alla Bonifiche Francesco Melis.

Il progetto

«Per passare dalla fase preliminare del progetto a quella esecutiva è occorso oltre un anno. - ammette Usai - Il primo progetto ricevuto da Igea era molto approssimativo perché finalizzato all’esecuzione dei lavori della società stessa. Abbiamo dovuto riprenderlo dall’inizio perché era impreciso. Ad esempio non erano contemplati i costi legati alla realizzazione delle rampe di accesso al sito per permettere ai mezzi di poter passare. Così per diversi motivi la stima dei costi è praticamente raddoppiata». Si è pertanto passati da una dotazione finanziaria di 43 milioni di euro, ad una necessaria di circa 80. Una somma garantita dai finanziamenti previsti dal Just Transition Fund (Jtf) e destinata ai progetti da destinare ai siti interessati non solo alle bonifiche ambientali, ma anche a quelli che contemplano propositi di nuove attività . «P roprio il prossimo venerdì sarò impegnato in un’interlocuzione che avrà la finalità di discutere sui progetti di bonifica prioritari, ovvero quelli dei siti d’interesse nazionale. - svela l’assessore al Bilancio e Programmazione Daniele Reginali - Il risanamento dell’area del rio San Giorgio rientra fra questi».

L’area

Quello che si appresta ad eseguire il Comune d’Iglesias è una delle più importanti bonifiche del territorio; per la rimozione dei rifiuti minerari e la riqualificazione dell’alveo, tra le più imponenti a livello nazionale, con circa 400 mila metri cubi di materiale da trattare.

«Nel progetto presentato per i finanziamenti del Jtf abbiamo impostato per tutta quell’area un piano di sviluppo futuro. - rivela l’assessore con delega alle Bonifiche Francesco Melis - Non si procederà con le sole bonifiche, ma verrà impostato un lavoro che prevederà uno sviluppo dell’area anche in chiave culturale e turistica. L’area è destinata ad un progresso economico e commerciale che gioverà alla popolazione anche in termini occupazionali, non solo per Iglesias, ma anche per tutto il territorio». Melis inoltre rivela che raggiunto dopo il rio San Giorgio, si metterà mano alle bonifiche di Masua: «Lavoreremo per procedere con la riqualificazione di un sito dalle grandi potenzialità».

