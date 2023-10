Rio Quirra,  due milioni per argini più sicuri 

Il rio Quirra a valle dell’abitato di Tertenia avrà nuovi argini. Per i lavori che partiranno presumibilmente nel 2024 ci sono due milioni di euro. La stazione appaltante è la società in house della Regione Opere e infrastrutture tramite il Genio Civile. Il fiume attraversa il territorio comunale di Tertenia e sfocia in località Quirra sotto l’omonimo castello. In parte le sponde sono già “arginate” però il corso fluviale presenta diversi punti di debolezza come dei varchi degli argini per permetterne l’attraversamento. «Il progetto – ha spiegato il sindaco di Tertenia Giulio Murgia – prevede oltre la chiusura di determinati attraversamenti anche il potenziamento di altri guadi e delle strade parallele per poterlo comunque attraversare in vari tratti». Un progetto che permetterà di intervenire in alcune fasce dove solitamente si creano problematiche legate all’esondazione. «Il rio esonda in prossimità degli affluenti e tende ad allagare la zona a valle dell’abitato, si tratta di una zona agricola – ha proseguito il primo cittadino - l’abitato viene coinvolto solo marginalmente. Non si sono mai riscontrate delle problematiche, almeno in tempi recenti». Lavori per una maggiore sicurezza. (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA