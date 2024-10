Rio Pula, l’alveo è da ripulire 

Proteste da parte dei residenti per la mancata pulizia del letto del rio Pula, il fiume che scorre lungo il paese. Nel corso dell’estate, vista anche la forte siccità, il canale si è prosciugato, lasciando spazio alla libera crescita di arbusti e alberi.

Il problema potrebbe sorgere in questo periodo, con l’inizio delle prime piogge d’autunno, dato che l’acqua rinizierà a scorrere sull’alveo del fiume. Senza una pulizia adeguata, il rio Pula rischierebbe di riempirsi molto prima delle aspettative, e soprattutto di straripare, diventando quindi una minaccia per il paese.

«Siamo a conoscenza del problema e stiamo già provvedendo a pulire tutti i canali e i torrenti presenti nel territorio – rassicura il sindaco Walter Cabasino – Per il rio Pula abbiamo fatto tutte le opere di mitigazione di rischio idrogeologico per l’alveo. Essendo un fiume di una certa portata sovracomunale, la competenza spetta alla Città Metropolitana. Per noi è il fiume meno pericoloso considerato che è dotato di ottime sponde. (f. c.)

