Rio Piras, strada sconnessa 

Buche, ferro in bella vista e mattonelle saltate lungo l’argine del fiume e nel passaggio del letto del rio. A Gonnosfanadiga, dopo la chiusura dei ponti pedonali, sia automobili sia pedoni attraversano il letto del fiume per passare da una parte all’altra del paese ma le condizioni di quel pezzo d’asfalto lasciano molto a desiderare: buche profonde, dislivelli notevoli, ferro in bella vista.

In pessime condizioni non solo l’attraversamento che parte da via Nuoro ma tutti e tre i passaggi, così come a essere compromesse sono le zone riservate al passaggio dei residenti.

Lungo tutto il percorso in paese del Rio Piras è presente una bella passeggiata pavimentata e illuminata ma che già da qualche tempo sta dando segni di usura e mancata manutenzione. Un pericolo per i cittadini e per alcuni residenti anziani che hanno diverse difficoltà. (jo. ce.)

