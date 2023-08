Rio Piras, manutenzioni in corso 

«Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del fiume», così – su Facebook – il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris, anticipa l’ormai prossima stagione autunnale: «La pulizia del letto del fiume ha evidenziato criticità e cedimenti importanti, oggetto dei prossimi interventi che contiamo di appaltare per la prossima primavera». Il paese si divide: c’è chi ringrazia e chi sottolinea lo stato preoccupante in cui versa il rio Piras, il corso d’acqua che attraversa il centro abitato.Si preannuncia un autunno-inverno all’insegna della preoccupazione per chi vive a ridosso del fiume. Il sindaco rassicura tutti: «Purtroppo – scrive – è da trent’anni che non si faceva nessun intervento di manutenzione».

Con la precedente amministrazione, ricorda tuttavia l’ingegner Gianmarco Manis che si occupò del progetto in quegli anni, «pur limitati dai fondi disponibili, partendo da valle e coprendo quasi l’intero corso d’acqua, arrivammo fino a “su corropu de is crabasciusu”, un punto situato a monte del fiume che – vista la sua conformazione – costituisce una criticità importante per possibili esondazioni. Il rio Piras richiede interventi importanti di messa in sicurezza, il ripristino della sezione idraulica e degli argini. Una manutenzione ordinaria, programmata e costante con conseguente ricerca di fondi ogni anno è fondamentale».

Oggi ci si concentra nella parte centrale: «La nostra pulizia – conclude il sindaco Floris – segue uno studio eseguito da ingegneri idraulici».

