Rio Piras, ecco i soldi per i ponti 

Dopo anni di attesa i ponti pedonali sul rio Piras, chiusi ormai da anni perché inagibili, saranno demoliti e ricostruiti a breve. Ad annunciarlo è l’assessora comunale di Gonnosfanadiga Simonetta Zurru: «Il finanziamento regionale da 620.000 euro copre l’intera somma necessaria al rifacimento degli attraversamenti pedonali», assicura.

L’iter

«Le nuove passerelle saranno collocate sulla base delle fondazioni di quelle già esistenti mantenendo l’originaria inclinazione. Abbiamo pensato a un utilizzo concreto degli attraversamenti, per questo la larghezza sarà di circa un metro e ottanta in modo da permettere la percorribilità nei due sensi», racconta l’esponente della Giunta che ha comunicato la notizia anche su facebook. «Questo è un grande risultato per il progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e che noi abbiamo rivisto. L’aggiornamento dei prezzi ci ha inizialmente spiazzato perché ha di fatto raddoppiato i costi per cui ci si è obbligatoriamente dovuti fermare, non avendo in cassa le risorse sufficienti per la sostituzione di entrambi i ponti», ha scritto Zurru per raccontare l’iter seguito dall’amministrazione.

Il progetto

Gli attraversamenti pedonali sono una questione molto importante per i cittadini di Gonnosfanadiga poiché questi sono necessari per collegare le due aree del paese divise dal rio Piras, soprattutto nei periodi in cui il fiume è in piena e non è possibile attraversarne il letto. I ponti sono stati al centro di molte critiche, in articolare per l’uso dei materiali, come il legno, non adatti – secondo gli esperti – al clima e al paesaggio gonnese. Su questo aspetto Zurru specifica: «Saranno utilizzati calcestruzzo e profili in acciaio è quanto verrà utilizzato per i ponti, una scelta pensata anche in virtù dei futuri costi di manutenzione, poiché sono materiali durevoli che hanno caratteristiche che permettono una facile gestione. Anche le luci sono state progettate per aiutare i pedoni nella percorribilità, ci saranno fari a led che saranno installati a intervalli regolari per garantire un’illuminazione omogenea».

