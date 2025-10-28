Rio Pardu, svolta contro le alluvioni 

Dopo anni di attesa, a San Gavino si sblocca finalmente il progetto per lo spostamento del rio Pardu, intervento strategico destinato a ridurre il rischio idrogeologico che da quasi vent’anni blocca lo sviluppo urbanistico del paese. Il sindaco Stefano Altea, che detiene anche la delega ai lavori pubblici, ha annunciato la richiesta di un nuovo finanziamento regionale per avviare al più presto i lavori: «Abbiamo ricevuto il progetto esecutivo che prevede la necessità di ulteriori 700mila euro per realizzare un primo stralcio funzionale dell’opera. Abbiamo già inoltrato all’assessorato ai Lavori pubblici la richiesta di contributo e confidiamo che il finanziamento venga inserito nella prossima finanziaria. Parallelamente si procede con le autorizzazioni e gli espropri, in modo da poter bandire la gara nei primi mesi del nuovo anno».

Edilizia bloccata

L’intervento, atteso da decenni, mira a spostare il corso del rio Pardu di circa 400 metri rispetto all’attuale tracciato che attraversa le abitazioni, in particolare nella zona compresa tra via Dante e il quartiere di Ziviriu, oggi soggetta a severi vincoli idrogeologici. Proprio questi vincoli hanno reso impossibile costruire nuove abitazioni o intervenire con modifiche sostanziali sugli edifici esistenti. Lo spostamento del fiume rappresenta quindi non solo un’opera di sicurezza ma anche una condizione essenziale per lo sviluppo urbanistico ed economico dell’area. «Un intervento strategico», aggiunge Altea: «Garantirà ai cittadini sicurezza e nuove opportunità di crescita. È uno dei tanti progetti che la nostra amministrazione ha programmato per mitigare il rischio idrogeologico».

L’investimento

L’opera prevede un investimento complessivo di 3.210.343 euro, a fronte di un finanziamento attualmente disponibile di 2.509.217 euro. Il finanziamento originario, pari a circa 3 milioni 110 mila euro, è stato già in parte utilizzato per l’acquisizione delle aree, la progettazione e le spese preliminari sostenute prima della sospensione dei lavori, causata dalla risoluzione contrattuale con un precedente operatore economico. Da qui la necessità di un finanziamento integrativo di 701.126 euro per completare l’opera.

Il nuovo ospedale

Il progetto comprende anche la realizzazione delle opere di attraversamento, come ponti e tombini idraulici, e altre sistemazioni connesse al nuovo tracciato del fiume. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza idraulica per l’abitato e le aree limitrofe, evitando il ripetersi di alluvioni che negli ultimi anni hanno causato gravi danni. Ma non solo: «Lo spostamento del rio Pardu – conclude il sindaco Altea – consentirà anche il collaudo definitivo del nuovo ospedale, assicurandone la piena funzionalità e l’accessibilità in condizioni di sicurezza. Insieme al progetto per la costruzione dei nuovi ponti sul rio Mannu, quest’opera rappresenta una priorità per la nostra amministrazione».

