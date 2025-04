Rio Pardu, progetto da 8 milioni 

A San Gavino c’è un fiume, il rio Pardu, che in alcune zone (vedi via Tommaseo e altre) scorre a ridosso delle abitazioni: i lavori per spostarne il corso di almeno 400 metri, tuttavia, sono fermi da quasi quattro anni per via di un contenzioso con la ditta incaricata dei lavori. C’è una novità: «Questa settimana – annuncia il sindaco Stefano Altea, che la delega ai Lavori pubblici – è stato consegnato alla Regione il progetto esecutivo per un primo stralcio per i lavori sul rio Pardu». In cassa il Comune ha 2 milioni e 500mila euro: «Sulla base delle risorse disponibili – prosegue Altea – sarà possibile scavare il canale dall'ospedale alla Provinciale per Pabillonis». E per il resto? «Confidiamo che per luglio la Regione possa finanziare l'intero progetto prevedendo la realizzazione di tutti i ponti. Dopo la validazione del progetto esecutivo si potrà procedere al nuovo appalto e all'esecuzione dei lavori».

Vent’anni di stallo

L’ambizione è superare una situazione di stallo: a San Gavino da quasi 20 anni è impossibile costruire nuove case o anche fare della modifiche sostanziali agli edifici esistenti per un vincolo idrogeologico posto nella zona che da via Dante abbraccia tutto il quartiere di Ziviriu. La soluzione per ridurre il vincolo è stata trovata nello spostamento del corso del rio Pardu di almeno 400 metri rispetto al suo attuale scorrimento tra le abitazioni del paese.

Un nuovo appalto

Nelle aule del tribunale di Cagliari è in corso un contenzioso legale tra la ditta Putzu, che aveva vinto l’appalto dei lavori (chiede un risarcimento di quasi un milione di euro) e il Comune. «Ora – aggiunge il sindaco Stefano Altea – ci sarà un nuovo appalto perché quello precedente è decaduto. A breve sarà trasmesso al Comune un nuovo computo metrico ed è altamente probabile che ci sia un aumento del costo dell’opera. L’aumento supererà presumibilmente i 4 milioni di euro aggiuntivi per un costo complessivo dell’opera di oltre 8 milioni di euro. Confidiamo che nella variazione di bilancio regionale si possano trovare queste risorse fondamentali per la sicurezza di un’area che è interessata dall'opera strategica del nuovo ospedale. Insieme all'opera sul rio Mannu – prosegue – questi interventi rappresentano una priorità della nostra amministrazione in quanto consentiranno una maggiore sicurezza e uno sviluppo economico nelle aree ora vincolate dal punto di vista del rischio idrogeologico».

Incubo esondazioni

L’ultimo nubifragio ha messo a nudo la fragilità del territorio di San Gavino e la necessità di mettere urgentemente in sicurezza i corsi d’acqua. L’idea di spostare il rio Pardu, avanzata dall’allora sindaco Stefano Musanti, è stata ritenuta fondamentale da tutte le ultime amministrazioni comunali. Le alluvioni del novembre 2013 e del 26 e 27 ottobre scorsi hanno portato all’esondazione del rio Pardu e del rio Malu. Quest’ultimo, in entrambe le occasioni, ha fatto finire sott’acqua la zona industriale del paese e le case vicine: per fortuna non ci sono state vittime ma, visto il ripetersi di fenomeni atmosferici sempre più disastrosi, a San Gavino tutti pensano che non ci sia tempo da perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA