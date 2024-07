Rio Pardu, l’ex assessore Ennas tende una mano al sindaco 

Il progetto per lo spostamento del rio Pardu è stato sempre considerato un’opera strategica per mitigare il rischio idrogeologico e liberare dal vincolo una vasta area di San Gavino. Così i consiglieri del gruppo di minoranza “San Gavino al centro”, Angela Canargiu e Nicola Ennas (vice sindaco uscente), si esprimono a favore dei lavori ma con una precisazione rispetto alle dichiarazioni del sindaco Stefano Altea in merito alla necessità di richiedere altri soldi. «Le parole del sindaco – spiega Ennas – confermano che non ci sono alternative a quanto fatto da noi, ossia che le somme per il completamento dell'opera come da progetto sono insufficienti e pertanto anche la nuova amministrazione si attiverà per interloquire con l'assessorato regionale. La scelta di non procedere per stralci funzionali invece ritarderebbe l’iter». In più il tribunale ha pronunciato una sentenza a favore del Comune per il recupero dell'anticipazione alla ditta vincitrice dell’appalto di oltre 300mila euro. «Possiamo definirla – aggiunge Ennas - una conferma sulla legittimità della strada intrapresa. Al sindaco sarà sufficiente continuare a sostenere l’interesse della comunità e dei cittadini. Se le scelte andranno in questa direzione lo sosterremo». ( g. pit. )

