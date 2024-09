Rio Pardu, il conto sale a 7 milioni 

A San Gavino da quasi 20 anni c’è una vasta area in cui è impossibile costruire o anche fare modifiche sostanziali agli edifici esistenti per un vincolo idrogeologico posto nella zona che da via Dante abbraccia tutto il quartiere di Ziviriu.

L’iter

La soluzione per ridurre il vincolo è stata trovata nello spostamento del rio Pardu di almeno 400 metri rispetto all’attuale corso tra le abitazioni del paese. Anni fa la Regione ha concesso un primo finanziamento che oggi si dimostra insufficiente: i quattro milioni in cassa non bastano pi, il Comune ha rifatto iu conti, ora ne servono sette. Per questo motivo la nuova amministrazione bussa alle casse della Regione. «Gli uffici comunali hanno elaborato il nuovo quadro economico alla luce del nuovo prezzario regionale e della normativa in vigore – rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha mantenuto le importanti deleghe dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica –. Per la realizzazione complessiva dell'opera saranno necessari circa 7 milioni di euro a fronte dei 4 milioni di finanziamento in nostro possesso e in parte già spesi. È pertanto necessaria una integrazione di 3 milioni di euro che permetterà al nostro paese di essere più al sicuro dal punto di vista idrogeologico e agevolare l’edilizia in tutta l’area ad oggi vincolata».

La causa

Molte delle possibilità di sviluppo del paese sono poste da anni proprio nella realizzazione di questo progetto bloccato per via di un contenzioso legale tra la ditta Putzu, che aveva vinto l’appalto (che chiede un risarcimento di quasi un milione di euro) e il Comune di San Gavino. «In autunno – aggiunge Stefano Altea – avremo delle novità sul fronte del contenzioso in corso con il deposito della consulenza d'ufficio che chiarirà le responsabilità nel precedente appalto. Inoltre, per ottobre speriamo di avere delle risposte dalla Regione per poter ripartire quanto prima con l’appalto e con la conseguente ripresa dei lavori. Confidiamo nella sensibilità della Regione per la conclusione di quest’opera per noi strategica. Lo spostamento del rio Pardu permetterà di togliere o comunque di ridurre il vincolo idrogeologico da alcune aree del paese e permetterà la realizzazione di nuovi edifici o gli ampliamenti di quelli esistenti».

La minoranza

La realizzazione dell’opera è strategica anche per il capogruppo di “San Gavino al centro” Nicola Ennas, ex assessore ai Lavori pubblici: «Non ci sono alternative allo spostamento del rio Pardu anche se le somme per il completamento del progetto non sono sufficienti. In attesa di reperire ulteriori risorse, l’opera può essere portata avanti per stralci funzionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA