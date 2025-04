Rio Pardu e rio Malu, è polemica 

Si accende la polemica sui lavori per il rifacimento dei due ponti sul rio Malu, che consentirebbero di diminuire il pericolo di nuove alluvioni nella zona artigianale di San Gavino, e dello spostamento del rio Pardu di 400 metri, per ridurre il rischio idrogeologico in una parte importante del paese. Per i consiglieri di minoranza su questi grandi progetti, in dieci mesi di governo, la maggioranza è ferma e mancano le comunicazioni ufficiali.

Le critiche

«Dopo dieci mesi l’amministrazione ha prodotto tre dossi e un po’ di segnaletica orizzontale. Sulle opere importanti non riceviamo alcun aggiornamento – rimarcano i consiglieri di minoranza Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù –. L’unica opera realizzata in piazza Battisti è dell’Eni Rewind. L’ospedale è della Asl, quindi merito di altri». Negativo anche il giudizio del consigliere Nicola Ennas, ex vice sindaco: «Abbiamo constatato l’affanno e il ritardo oltreché l’improvvisazione di questi primi 10 mesi di amministrazione sui lavori pubblici in genere. Sulle due opere strategiche più importanti per mitigare il rischio idrogeologico era necessario non perdere tempo, rafforzare prioritariamente l’organico così com’era stato programmato e, successivamente, portare avanti cantieri per stralci funzionali poiché le risorse economiche sono insufficienti al completamento. Non sono stati avviati neppure i lavori di consolidamento del ponte su via Villacidro: l’attuale sindaco è sembrato più intenzionato a mettere in discussione l’operato dei predecessori, salvo poi doversi adattare alla programmazione ereditata e ha perso tempo». Critica anche la consigliera Angela Canargiu: «Si tratta di interventi strategici che, oltre a riqualificare e rendere più sicuro il nostro territorio, lo renderebbero più vivibile e vivace dal punto di vista economico e commerciale. L’abbattimento dei vincoli va a beneficio della circolazione e degli investimenti».

La replica

Ma il sindaco Stefano Altea rimanda le accuse al mittente: «La realizzazione dei due canali (rio Manu e rio Pardu) e dei ponti rappresenta una priorità assoluta per questa amministrazione. Entrambe le procedure stanno procedendo in maniera spedita e nelle prossime settimane è prevista la consegna del progetto esecutivo del rio Pardu e lo studio di fattibilità tecnica ed economica del ponte di via Villacidro e del canale. Dal punto di vista dei finanziamenti, abbiamo chiesto tre milioni aggiuntivi per il rio Pardu e 13 milioni per il rio Malu, siamo fiduciosi di ricevere le somme nei prossimi mesi». Continua il sindaco: «Come delegato ai Lavori pubblici seguo quotidianamente l’evoluzione di questi specifici progetti perché rappresenteranno un grande cambiamento per tutto il nostro paese sia in termini di sicurezza che di sviluppo economico con la mitigazione del vincolo idrogeologico nella zona artigianale Pip e nel cento urbano in corrispondenza del canale tombato del rio Pardu».

