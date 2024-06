Rio Pardu, c’è il piano anti alluvione 

Il fiume che non c’è; ma anche se tanti potrebbero non ricordare il suo nome, ogni tanto quando piove forte il rio Pardu a Sestu si fa rivedere, e allora sono guai per tutti. Come nel 2018, l’allagamento più recente, ma anche in altri eventi simili in passato. Da allora si è cercato di prendere varie misure per prevenire.

Il piano anti alluvione

L’ultima è lo “studio di modello bidimensionale per la zona interessata dal Rio Pardu”, approvato martedì scorso. «Purtroppo cambi normativi hanno enormemente dilatato i tempi, in ultimo la necessità di ricorrere a un commissario specificamente nominato, per l’impossibilità di adottarlo da parte del consiglio comunale», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano ed Urbanistica Massimiliano Bullita. «Con questo studio, figlio di un evoluzione normativa, abbiamo identificato in modo puntuale quali sono le zone realmente interessate dal rischio idrogeologico e con quale grado, perfezionando e riducendone l’impatto sul territorio rispetto a quanto stabilito nel piano urbanistico comunale che ha di fatto bloccato integralmente lo sviluppo in quelle zone».

La mappa

Una mappa dettagliata, riservata ai tecnici del mestiere: «Lo scopo è identificare in modo puntuale le zone realmente interessate dal rischio idrogeologico e con quale grado, perfezionando e riducendone l’impatto sul territorio rispetto a quanto stabilito nel piano urbanistico comunale che ha di fatto bloccato integralmente lo sviluppo in quelle zone». Un modo per prevenire le inondazioni con più efficacia e sicurezza, conoscendo meglio le zone su cui si deve intervenire. Un fiume, come detto, oggi praticamente invisibile: «Non è vero e proprio corso d’acqua e infatti non ve ne era traccia nelle carte regionali storiche, ma un evento che si manifesta in occasione di fortissime precipitazioni, interessando le campagne della località Su Pardu e parte dell’abitato urbano soprattutto via Bologna e le vicinanze».

L’ultima tappa

Questo è l’ultimo passo ma non è ancora finita: «Ora lo studio verrà trasmesso all’agenzia regionale ADIS per l’approvazione di sua competenza, e sarà inserito all’interno dello studio generale del territorio, che abbiamo commissionato e ha analizzato tutti i corsi d’acqua. A breve dovrà essere approvato dal consiglio comunale”, conclude Bullita. La sindaca Paola Secci aggiunge: «Questo studio, oltre che restituirci in modo puntuale quelli che sono i rischi per il territorio, è lo strumento necessario per poter richiedere i finanziamenti per la mitigazione del rischio, per la sicurezza dei cittadini e delle aziende agricole interessate».

