Rio Matzeu, pulizia in corso 

Proseguono a Sestu i lavori per la pulizia del Rio Matzeu, come dimostra la presenza dei mezzi e operatori. Lo conferma l’assessora Roberta Argiolas. «Il servizio biennale attivato con un investimento di 370mila euro comprende la manutenzione di 57mila metri quadrati di corsi d’acqua fuori e dentro l’abitato. Sarà rimossa la vegetazione spontanea invasiva e anche i rifiuti abbandonati. Abbiamo iniziato dal riu Murta, nella ex 131, per continuare lungo il rio Matzeu nel tratto che attraversa il centro abitato».

