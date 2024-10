Rio Malu, polemiche in Consiglio 

Dopo la terribile alluvione dello scorso fine settimana a San Gavino si accendono le polemiche sulla tardiva pulizia dell’alveo del rio Malu, del rio Pardu e di altri corsi d’acqua. Dice il consigliere Nicola Orrù del gruppo Civico 24-29: «Il nostro territorio merita più attenzione, la prevenzione e la pulizia dev’essere l’unica priorità. Purtroppo non impariamo mai e chi ne fa le spese sono sempre i cittadini e le attività produttive, a cui va il nostro pensiero. Sono eventi eccezionali, ma non possiamo farci trovare impreparati».

Critico anche il consigliere Nicola Ennas del gruppo San Gavino al centro: «Quando succedono questi eventi calamitosi improvvisi non si è mai pronti, l'unica variabile che può essere prevista è la prevenzione: la priorità doveva essere certamente la pulizia dei canali e delle caditoie in previsione dell’inverno e della stagione delle piogge. L’intervento dei cittadini che hanno rimosso le grate dagli scarichi per consentire il deflusso delle acque è stato determinante».

Il sindaco Stefano Altea ribatte: «Gli interventi di pulizia dei canali erano stati fatti dalla precedente amministrazione da gennaio a fine marzo del 2024. Questi interventi sono sempre stati fatti in precedenza da dicembre, gli uffici già da alcune settimane stavano lavorando alla convenzione per la pulizia tramite il consorzio di bonifica». ( g. pit. )

