Rio Malu, il conto sale a 20 milioni 

Sono passati 11 anni dalla terribile alluvione del 2013 che, con l’esondazione del rio Malu, mise sott’acqua la zona industriale di San Gavino. Ad oggi si aspetta ancora la demolizione e la ricostruzione dei ponti di via Villacidro e via Po per ridurre il rischio idrogeologico e i vincoli nella zona artigianale e dalle vicine abitazioni.

Le cifre

Al finanziamento iniziale da 3,2 milioni erogato dalla Regione nel 2013 si erano aggiunti altri 800mila euro per la ricostruzione dei ponti, ma ora i fondi non sono più sufficienti e il Comune bussa alle casse della Regione. «Nel 2016 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento dei servizi di progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico, demolizione e ricostruzione dei ponti al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dal Consorzio stabile integrated engineering consortium», ricorda il sindaco Stefano Altea che ha anche la delega ai Lavori pubblici. Il nuovo progetto di fattibilità ha evidenziato la necessità di un finanziamento di circa 20milioni di euro, una cifra di gran lunga superiore al finanziamento concesso.

La proposta

I tecnici hanno redatto un documento preliminare con le alternative progettuali. «In un primo lotto funzionale – aggiunge Altea – è stata inclusa la demolizione e la ricostruzione del ponte di via Villacidro con la sistemazione del canale a valle per circa 100 metri. Il progetto ha ottenuto i pareri preliminari da parte degli enti coinvolti. Con la delibera di giunta del 2023 l’amministrazione ha approvato il documento preliminare del primo stralcio per un importo stimato in 9 milioni 674mila euro. Ora gli uffici regionali stanno procedendo alla riprogrammazione su fondi regionali e statali dell’intervento per circa 10milioni e 800mila euro ulteriori, al fine di poter permettere al Comune, una volta ottenute le dovute autorizzazioni, la realizzazione delle opere previste per il primo stralcio funzionale».

Il rischio

A lavori conclusi, tutta l’area della zona artigianale del Comune e una grande porzione sud del centro abitato, potranno ritrovarsi con un abbassamento notevole del rischio idraulico (da Hi4 a Hi1): «Questo – conclude Altea – permetterà ai cittadini di poter fruire di quelle aree oggi compromesse. Sarebbe un grande risultato per questa amministrazione». In questo modo gli abitanti del paese potranno dire addio all’incubo alluvione e sarà possibile togliere il vincolo di edificabilità nell’area artigianale del paese e in quei lotti di terreno che ora sono bloccati e che si trovano a ridosso del rio Malu. In più lo stesso ponte di via Villacidro, per il rischio di possibili cedimenti, è ad oggi ridotto ad una sola corsia di senso alternata per il transito delle auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA