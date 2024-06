Rio Malu e Sa Concia: manutenzioni concluse nei due canali 

«Il corso d’acqua che taglia in due Villasor è ufficialmente pulito»: così il sindaco Massimo Pinna, racconta gli interventi che hanno interessato il canale Rio Malu e il canale tombato Sa Concia. Sul piatto, per la manutenzione del corso d’acqua, c’erano 150mila euro: un finanziamento ottenuto dalla Regione per far fronte al triennio 2022/2024.

A occuparsi delle operazioni tanto attese è stata la ditta Fgm srl, con sede a Villasor. Gli operai sono intervenuti specialmente sulle erbacce e tutti gli eventuali ostacoli dei corsi d’acqua.

«Abbiamo iniziato nel 2023 ma nell’arco dell’anno abbiamo continuato a lavorare», assicura Pinna: «Il fiume passa al centro del paese, era doveroso metterlo in sicurezza perché essendo così vicino alle case si parla anche della sicurezza dei sorresi». Non solo: il fiume passa anche vicino alle scuole che affacciano su via Porrino e via San Sperate. «L’obiettivo era arrivare preparati alla stagione delle piogge», chiude Pinna: «Ogni autunno, ormai da molti anni, assistiamo a vere e proprie “bombe d’acqua” con le relative allerte. Per allora occorre avere i fiumi puliti, come è adesso il rio Malu: si vede addirittura il cemento. Possiamo stare tranquilli». (m. p.)

