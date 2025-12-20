Rio Is Cungiaus, via alla messa in sicurezza 

Dopo le polemiche in Consiglio comunale sul fronte rischio idrogeologico, sono finalmente partiti gli interventi di pulizia del Rio Is Cungiaus. Un’operazione inserita nella programmazione ordinaria del Comune e finalizzata alla messa in sicurezza del territorio contro le alluvioni. I lavori rientrano in un piano di manutenzione che prevede due interventi l’anno, uno nel periodo estivo - indicativamente a giugno - e uno in quello invernale, tra fine novembre e metà dicembre, per garantire il corretto deflusso delle acque, rimuovere la vegetazione infestante, pulire le sponde e ridurre il rischio di esondazioni.

Il sindaco

«Si tratta di lavori programmati, a garanzia della sicurezza del nostro territorio e dei cittadini», spiega il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, ricordando come la pulizia del corso d’acqua venga effettuata con regolarità. «L’attività sul Rio Is Cungiaus è prevista due volte all’anno, una a giugno e una a dicembre. L’intervento viene eseguito con fondi regionali, che per il triennio 2024-2026 ammontano complessivamente a 121mila euro», sottolinea il primo cittadino, evidenziando l’importanza della programmazione e delle risorse destinate alla prevenzione.

L’avvio dei lavori è stato condizionato dalle condizioni meteorologiche delle ultime settimane, che hanno visto anche degli interventi straordinari a causa delle piogge abbondanti. A chiarirlo è l’assessore comunale all’Ambiente, Walter Caredda: «Abbiamo dovuto attendere che le condizioni meteo fossero favorevoli per provvedere alla pulizia del canale, ma il settore manutenzioni e ambiente era già pronto per procedere. Gli interventi sono a carico del comune anche per avere un maggior margine di programmazione, mentre prima erano competenza della città metropolitana».

La minoranza

L’opposizione, che a ottobre in Aula aveva polemizzato sui rischi, chiede però un’urgente revisione dei calendari per poter garantire maggiore sicurezza e prevenire piogge impreviste: «L’attuale calendarizzazione semestrale degli interventi di pulizia non è più idonea per scongiurare rischi per la cittadinanza, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in atto», spiegano dal gruppo “Quartucciu nel cuore”. «Le piogge sono sempre più imprevedibili e importanti rispetto al passato, serve investire con senso di responsabilità e piena coscienza. Oggi, fare la pulizia ordinaria ogni sei mesi non basta più».

Parco lineare

Intanto con il nuovo anno, sono pronti a partire i lavori del parco lineare che dureranno 18 mesi. Gli interventi saranno finalizzati anche a porre un rimedio definitivo alla crescita delle erbacce nel canale, con conseguenze positive sul corretto deflusso delle acque nei periodi di forti piogge.

