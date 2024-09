Rio Is Cungiaus, vegetazione troppo alta: serve una nuova bonifica prima delle piogge 

Il tempo delle piogge si avvicina e il rio Is Cungiasu, il corso d’acqua che passa per Quartu e Quartucciu tagliando in due viale Marconi, fa di nuovo paura.

La vegetazione e le canne sono di nuovo altissime tanto che non si vede più l’acqua e c’è il rischio che in caso di violenti acquazzoni possano nascere dei problemi.

Era stato il Comune con un intervento d’urgenza alla vigilia dell’estate, a bonificare il rio, per scongiurare il pericolo incendi.Ma le canne sono cresciute in breve tempo e soprattutto dalla parte di viale Marconi, dove transitano tantissime persone dirette verso i centri commerciali, invadono anche il marciapiede. Stessa cosa che succede nell’altra parte, quella di via Brigata Sassari proprio in prossimità del ponte, dove viene difficile anche passare.

