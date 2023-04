Rio Foxi, piano anti alluvione 

Un piano da 1 milione e 600mila euro per iniziare a mettere in sicurezza il rio Foxi e contrastare il rischio idrogeologico in città. Il progetto preliminare - dopo aver incassato tutti i pareri e le autorizzazioni - è stato approvato dalla Giunta. Un primo stralcio all’interno del mega cantiere da 4 milioni e 300mila euro che verrà realizzato in tre step. «Contiamo di far partire il primo lotto dei lavori per la sistemazione idraulica del rio entro luglio», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici e Servizi tecnologici Antonio Conti.

L’intervento

Il piano generale parte dalla messa in sicurezza del bacino quartese, con nuove sponde lungo il canale d’acqua per scongiurare il rischio esondazioni, e la ricostruzione del ponte che sovrasta un tratto della strada provinciale 17. Nuovi argini, quindi, ma anche una deviazione per convogliare le acque verso il Simbirizzi che fungerà da vasca di laminazione in caso di forti piogge.

L’iter - lungo e travagliato - è partito nel 2006 con il primo finanziamento regionale dedicato al tratto quartese del rio, che rischiava di andare perso e recuperato dall’attuale amministrazione comunale. Un intervento che di fatto prevedeva l’innalzamento degli argini e la regolarizzazione del corso d’acqua. Ma dopo l’affidamento dell’incarico per la progettazione, tutto sarebbe stato rallentato da una serie di intoppi burocratici: a partire dall’approvazione del progetto che, andando a interferire con l’assetto idrogeologico del territorio, doveva ricevere il benestare di una commissione regionale composta da tutti gli enti competenti.

Risorse e tempi