Rio e Lulù spariti nel nulla: «Aiutateci a ritrovare i nostri cani» 

Sono spariti dal cortile di una casa di via Bi ‘e Mesu - una traversa del tratto selargino della 554 - la mattina del 3 gennaio. Da allora di Rio e Lulù – due American bully di un anno e mezzo e di sette mesi, cresciuti e coccolati dalla famiglia che li ha acquistati quando erano dei cuccioli – si sono perse le tracce.

«Non sappiamo se si sono allontanati da soli o se qualcuno li abbia aiutati dall’esterno ad uscire per poi farli sparire», racconta il proprietario Mattia Milia. «Nessuno qui si è accorto di niente, tantomeno ha visto i cani vagare da qualche parte». In queste settimane le ricerche sono continuate, compresi gli annunci per ritrovare i due cani. «Sembrano spariti nel nulla, qualche segnalazione ci è stata fatta ma puntualmente si trattava di cani somiglianti», dice l’uomo. «Siamo disposti a dare una ricompensa per riavere i nostri cani, anche a restituire qualunque somma se qualcuno li abbia acquistati non sapendo che sono stati rubati. Sono dei cani costosi, ma non è quello che mi importa: Rio e Lulù«, aggiunge, «sono cresciuti con noi e fanno parte della famiglia ormai, i miei figli sono molto tristi da quando mancano». Poi l’appello: «Chiunque li abbia visti può chiamare al 348 2769466».

RIPRODUZIONE RISERVATA