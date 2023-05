Rio Cortis, un parco per riqualificare il canale 

Un intervento particolarmente atteso da chi abita nel quartiere attraversato dal canale. La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto per gli interventi di riqualificazione del canale coperto di Rio Cortis che attraversa gran parte dell’abitato. Un canale che in passato è anche esondato, coperto in gran parte lungo il suo tracciato.

Dopo il "sì” dell’esecutivo, tutto passa ora nelle mani dei funzionari che avranno tra l’altro l’incarico di bandire l’appalto. Prevista una spesa di 750mila euro (un primo stralcio di un finanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro annunciati attraverso il Pnrr), con i quali si interverrà con la riqualificazione urbana del tratto di canale coperto, compreso tra la Via Cagliari e la Via Roma. In programma la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico nell’area del Demanio, compresa fra le Vie Napoli e Vivaldi. Un’area censita in catasto come “reliquato acque esenti” del demanio regionale idraulico. La superficie è di 249 metri quadrati.

Saranno realizzati impianti tecnologici e un'area attrezzata per i giochi dei bambini.

