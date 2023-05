Rio Concia, lavori in corso 

L’amministrazione comunale di Gergei continua a investire sulla sicurezza. Sono in fase di esecuzione i “Lavori di sistemazione, ampliamento e messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Gergei - Rio Concia”. Riguarderanno la pulizia e lo sfalcio della vegetazione lungo tutta l’area di intervento per circa un chilometro. Inoltre si provvederà alla risagomatura di tutto il tratto oggetto di intervento. Verrà poi realizzato uno stradello laterale al corso d’acqua per garantirne le manutenzioni. Ultimo intervento in questa zona sarà la demolizione dell’attuale attraversamento in località Santa Marta e la sua ricostruzione. L’importo di tutta l’opera è di circa 884 mila euro. «Passo dopo passo», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «stiamo raggiungendo dei grandi obbiettivi, la nostra preoccupazione è infatti la sicurezza dei nostri concittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA