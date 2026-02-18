Rio, bene Berrettini e Passaro  

Luciano Darderi ha pagato a Rio de Janeiro le fatiche del torneo di Buenos Aires (finale persa con Francisco Cerundolo, cedendo al primo turno a Juan Manuel, l’altro Cerundolo per 6-1, 3-6, 6-4. Sulla terra dell’Atp 250 carioca, bene Matteo Berrettini, che ha superato il cileno Tomas Barrios Vera (lucky loser dopo la rinuncia di Lorenzo Sonego) per 7-6, 7-5 e si prepara ad affrontare oggi il serbo Dusan Lajovic (129 Atp). Al secondo turno anche Francesco Passaro, che ha avuto la meglio sul croato Dino Prizmic (122 Atp) per 6-3, 6-4 e adesso avrò l’altro cileno Alejando Tabilo (68).

A Delray Beach, negli Usa, si ferma subito l’avventura di Mattia Bellucci, ma d’altra parte l’azzurro (109 del ranking) aveva pescato un giocatore solido come il serbo Miomir Kecmanovic, 83 del mondo, che si è imposto per 6-1, 5-4. Ieri è sceso in campo l’altro italiano, Flavio Cobolli, 20 Atp e terza testa di serie in Florida, dopo Taylor Fritz e Casper Ruud. Opposto al francese Terence Atmane (60), cliente tutt’altro che facile, il romano ha vinto in due set per 7-5, 6-4 in meno di un’ora e tre quarti. Ora Nagashima (Usa) o Wong (Cina).

RIPRODUZIONE RISERVATA