VaiOnline
tennis.
19 febbraio 2026 alle 00:45

Rio, bene Berrettini e Passaro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Luciano Darderi ha pagato a Rio de Janeiro le fatiche del torneo di Buenos Aires (finale persa con Francisco Cerundolo, cedendo al primo turno a Juan Manuel, l’altro Cerundolo per 6-1, 3-6, 6-4. Sulla terra dell’Atp 250 carioca, bene Matteo Berrettini, che ha superato il cileno Tomas Barrios Vera (lucky loser dopo la rinuncia di Lorenzo Sonego) per 7-6, 7-5 e si prepara ad affrontare oggi il serbo Dusan Lajovic (129 Atp). Al secondo turno anche Francesco Passaro, che ha avuto la meglio sul croato Dino Prizmic (122 Atp) per 6-3, 6-4 e adesso avrò l’altro cileno Alejando Tabilo (68).

A Delray Beach, negli Usa, si ferma subito l’avventura di Mattia Bellucci, ma d’altra parte l’azzurro (109 del ranking) aveva pescato un giocatore solido come il serbo Miomir Kecmanovic, 83 del mondo, che si è imposto per 6-1, 5-4. Ieri è sceso in campo l’altro italiano, Flavio Cobolli, 20 Atp e terza testa di serie in Florida, dopo Taylor Fritz e Casper Ruud. Opposto al francese Terence Atmane (60), cliente tutt’altro che facile, il romano ha vinto in due set per 7-5, 6-4 in meno di un’ora e tre quarti. Ora Nagashima (Usa) o Wong (Cina).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 