Rinvio per la street art 

Dopo il rinvio della tre giorni dedicata all’arte in viale Colombo a causa del maltempo, slittano anche le modifiche alla strada nel tratto di via Bonaria. L’ordinanza con divieti di sosta e di traffico sarà valida nei giorni in cui si svolgerà l’iniziativa. La street art organizzata dal centro commerciale naturale La via del mare, dà l’appuntamento dal 25 al 28 maggio. I primi due giorni saranno dedicati alla street art, il sabato alla festa dell’arte e la domenica alla mostra delle opere che saranno realizzate nella tre giorni.

