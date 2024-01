Rinvio dei cortei  per la Palestina, l’ira degli studenti  

Valutare lo spostamento ad altra data delle manifestazioni pro Palestina previste per il 27 gennaio, Giorno della memoria. Con una circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza si invitano i questori a considerare di spostare i cortei previsti per domani, in particolare a Roma e Milano, «così garantendo la libertà di manifestazione che, nel caso di specie, va contemperata con il valore attribuito alla Giornata della memoria».

Perché quelle manifestazioni nel giorno in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto potrebbero ledere «alcuni valori sanciti dalla legge, come la commemorazione della Shoah». Il capo della polizia Vittorio Pisani ha comunque previsto che per gli appuntamenti di domani dovranno essere predisposte idonee misure di prevenzione e sicurezza, «in considerazione della perdurante minaccia terroristica».

Soddisfatta la comunità ebraica di Roma che aveva chiesto di vietare il corteo nella capitale promosso da studenti palestinesi che, per lanciarlo, avevano preso in prestito parole di Primo Levi. «Siamo contenti che siano state riconosciute le nostre ragioni. Ringraziamo le istituzioni, a cominciare dal ministro Piantedosi e tutte le articolazioni del ministero dell'Interno, per la sensibilità che hanno dimostrato. È stata una decisione giusta e di buon senso», ha detto il presidente Victor Fadlun.

Intanto ieri, alla chiusura dell’evento “Giornata della memoria 2024 per non dimenticare” all'ateneo Roma Tre due studentesse hanno preso polemicamente la parola. «Perché il corteo del 27 gennaio - hanno chiesto - dovrebbe essere un problema? Quanto sta avvenendo a Gaza non è quanto avvenuto nel ghetto di Varsavia? Non possiamo fare a meno di chiedere per quale motivo non possiamo anche prendere le parti dei palestinesi che stanno vivendo un genocidio: sono stati sterminati 20mila civili e questa non può essere considerata una difesa».

Sul palco, davanti a loro, aveva da poco preso la parola proprio il presidente della comunità ebraica di Roma, Fadlum, che aveva detto: «Il mondo capovolto è pensare di poter autorizzare un corteo antisemita che usa e abusa le parole di Primo Levi come arma contro di noi. Il tragico risveglio del 7 ottobre dimostra quanto sia facile capovolgere il mondo, essere negazionisti».

