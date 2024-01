Rinviato lo spazzamento notturno delle strade 

Slitta ancora di qualche settimana lo spazzamento notturno delle strade cittadine.

Era inizialmente previsto per questo mese ma bisognerà attendere ancora qualche tempo. Prima infatti c’è da completare la sistemazione di tutti i cartelli che in ogni strada dovranno indicare giorno e orario dei divieti di sosta, che saranno in vigore dalle 23 alle 5.

Resta confermato che si comincerà dalle vie Turati, Beethoven, S’Arrulloni e Salieri il primo lunedì di ogni mese. E poi a seguire il secondo lunedì, le vie Is Arenas, Pitz’e Serra, Cecoslovacchia e piazza IV Novembre, il terzo le vie Manara, Perdalonga, Della Musica e Boito e il quarto le vie Monteverdi, Palestrina, Principessa Yolanda e Piemonte. Il primo martedì toccherà invece alle vie Panzini, Pessina, Catalani e Cilea. Il secondo a viale Colombo, via Tasso, Cimarosa e Stradella, il terzo a via Brigata Sassari, Siena, Porcu e Bizet e il quarto alle vie Polonia, Borsellino, De Amicis e Norvegia.Il resto del calendario è in via di definizione. Le strade comunque saranno raggruppate lontane l’una dall’altra in modo da dare la possibilità a chi abita in una delle vie interessate dallo spazzamento, di parcheggiare nelle immediate vicinanze.

