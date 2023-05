Rinviato lo sciopero degli aerei 

Il Garante bussa, i sindacati aprono la porta - anzi, il portellone - e all’ultimo minuto lo sciopero nel trasporto aereo, previsto per oggi, slitta al prossimo 4 giugno. Del tutto fuori luogo inceppare gli aeroporti italiani con l’astensione dal lavoro degli operatori dell’ handling , proprio mentre diverse l’Emilia Romagna - sono in piena calamità naturale per via dei nubifragi che stanno portando morte e distruzione. Lo sciopero proclamato per oggi, della durata di quattro ore da mezzogiorno alle 16, non è annullato: i segretari nazionali dei sindacati del trasporto aereo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo hanno rinviato la protesta a domenica 4 giugno, sempre per quattro ore dalle 12 alle 16. Quanto basta per creare gravissimi disagi ai passeggeri per ben più dei 240 minuti di astensione dal lavoro, considerato che nelle ore successive non tutti gli aerei saranno nell’aeroporto giusto per garantire i voli in programma: ne consegue che salteranno anche alcuni collegamenti il cui decollo era previsto oltre le 16.

Spostato, non cancellato

Salta dunque lo sciopero di oggi, mentre l’Emilia Romagna e altre regioni vivono il dramma degli allagamenti e il maltempo continua a imperversare, promettendo ulteriori danni. Sono giorni di emergenza, durante i quali è necessario che i collegamenti - particolarmente quelli aerei - restino pienamente in funzione, e i sindacati condividono pienamente l’indicazione giunta dal Garante. Resta però il motivo della protesta dei lavoratori dell’ handling , cioè i servizi per l'assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri, durante la sosta negli aeroporti. Di questi, fanno parte anche il carico e lo scarico dei bagagli nelle stive dei velivoli, dunque un’attività fondamentale per il trasporto aereo, cui non può rinunciare.

Le ragioni dei lavoratori

Da circa sette anni i lavoratori che si occupano dell’ handling aeroportuale attendono invano il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. I sindacati del trasporto aereo, in una nota, puntano a richiedere una maggiore attenzione per i cosiddetti handlers , cioè gli addetti a queste operazioni a terra: «Le associazioni datoriali», si legge nel comunicato sindacale, «hanno proposto un rinnovo con aumenti ridicoli e senza alcun recupero di quanto perduto negli anni» dagli operatori aeroportuali che si sono visti bloccare le retribuzioni a quelle in vigore sette anni fa. Un rinnovo, dunque, «fortemente al ribasso e penalizzante per i lavoratori del settore: la situazione è divenuta inaccettabile». I sindacati chiedono invece un rinnovo contrattuale «serio e congruo, che riporti dignità e potere d’acquisto a chi lavora negli scali aeroportuali». Secondo i confederali, «si vuol far pagare ai lavoratori il rinnovo del contratto». Ecco perché lo sciopero rimane in piedi, soltanto rinviato, in attesa di sviluppi nelle trattative.