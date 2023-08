Rinviato l’incontro sul nuovo ospedale 

Rinviata a settembre. La riunione nell’assessorato regionale alla Sanità fissata per oggi per l’illustrazione dello studio di fattibilità del nuovo ospedale di Cagliari (che dovrebbe prendere il posto di Brotzu e Oncologico, ma anche accorpare reparti del Microcitemico e del Marino) slitta a data da destinarsi a causa dell’alto rischio defezioni per ferie.

Tra i convocati c’erano il sindaco Paolo Truzzu e i vertici delle aziende sanitarie interessate. La lettera d’invito era partita dopo che i tecnici dell’Ares, la settimana scorsa, avevano inviato i loro elaborati al rappresentante della giunta Solinas. Ma con il passare dei giorni è emerso che pochi, pochissimi, sarebbero stati presenti. Così ecco la decisione del rinvio. I dettagli sulla nuova struttura sono coperti dal massimo riserbo ma gli elementi fondamentali sono emersi. La spesa ipotizzata è di oltre mezzo miliardo di euro: le tabelle parlano di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 550 milioni. Soldi che servirebbero per la realizzazione di 854 posti letto distribuiti in blocchi a sviluppo orizzontale che andrebbero a occupare un'area che dovrà avere un'estensione stimata tra i 25 e i 30 ettari. Dove? Emerge un’ipotesi, peraltro non nuova: un’area potenzialmente idonea è stata individuata nella piana di San Lorenzo, fra la 131 Dir e lo svincolo per la 554.

