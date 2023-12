Rinviato il trasloco del rifugio 

Il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris ha emesso un’ordinanza per concedere un’ulteriore proroga all’associazione Amici degli animali onlus che avrà tempo fino al 30 giugno per traslocare.

La decisione è stata presa in seguito alla richiesta presentata dalla presidente del rifugio Caterina Uccheddu che ha espresso la necessità di tempo per poter realizzare il nuovo canile. La vicenda ha preso il via nel dicembre del 2022, quando gli specialisti del Nas avevano evidenziato alcune carenze igienico-sanitarie nell’attuale struttura.

A gennaio, il sindaco aveva emesso la prima ordinanza di sgombero che sarebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno scorso. Poi era arrivata la proroga e, nel frattempo, l’associazione aveva ricevuto molte donazioni che insieme all’accensione di un mutuo bancario hanno consentito l’acquisto di un terreno nel quale trasferire le decine di cani e gatti ospiti del rifugio. ( g. a. p. )

