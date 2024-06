Rinviati i lavori sul rio Santa Lucia 

Almeno per il momento non ci sarà alcuna messa in sicurezza del rio Santa Lucia: i lavori per sistemare l’intero corso del fiume che attraversa in territori di Assemini, Uta e Capoterra non verranno realizzati perché i tempi ristretti imposti dal Pnrr e l’esigua cifra messa a disposizione dei lavori, rendono impossibile la realizzazione dell’opera da parte della Città metropolitana.

Protezione civile

Per dare gambe al progetto destinato a risolvere le criticità del corso d’acqua che durante le alluvioni degli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua pericolosità, la Città metropolitana aveva avuto dalla Protezione civile nazionale un contributo di 13milioni di euro – comunque mai arrivato nelle casse dell’ente cagliaritano - provenienti dal Pnrr. Poi è emerso che quei soldi non avrebbero coperto neppure le spese per la rimozione dei detriti presenti sull’intero percorso del fiume, e che i tempi per la progettazione non fossero compatibili con quelli stringenti previsti dal Pnrr.

La beffa

Un nulla di fatto che per gli agricoltori di Capoterra, costretti in più di un’occasione a fare i conti con la piena del rio Santa Lucia, sa di beffa. «I lavori sarebbero dovuti cominciare alla fine di aprile, non vedendo nessun mezzo in azione ho deciso di saperne di più e ho scoperto che non sarebbero mai iniziati – racconta Attilio Garau, proprietario di un’azienda agricola nella zona di Santa Vittoria -, durante l’ultima alluvione si formò un enorme tappo sul ponte qui accanto, ho subito danni per decine di migliaia di euro. Mi auguro che vengano trovati i fondi necessari quanto prima, siamo stanchi di promesse».

Città metropolitana

Damiano Paolucci, vice sindaco metropolitano, chiarisce la situazione e garantisce l’impegno da parte dell’ente : «Il progetto per la messa in sicurezza del rio Santa Lucia si è rivelato molto più complesso e costoso del previsto. Solo costo di trasporto e smaltimento in discarica dei detriti supererebbe i 44 milioni di euro, quasi il quadruplo del finanziamento ottenuto. Mentre soluzioni meno onerose, come l’utilizzo dei sedimenti, consentirebbero di evitare i costi di discarica ma comporterebbero comunque procedure di valutazione degli impatti che richiedono tempi di studio, progettazione e autorizzazione troppo lunghi. Non abbandoneremo il progetto, che è anzi in fase conclusiva, per concretizzarlo stiamo coinvolgendo Regione e Protezione civile».

Per il sindaco, Beniamino Garau , il congelamento della messa in sicurezza del fiume è una doccia fredda: «Sono lavori fondamentali, ma sono sicuro che la Città metropolitana riuscirà a trovare i fondi».

