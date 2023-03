Rinviati a giudizio in due per usura 

Due persone sono state rinviate a giudizio ieri dal gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, con l'accusa di aver prestato a tassi usurai delle somme di denaro ad un imprenditore edile di Nuoro. Si tratta Gianfranco Carli e Paolo Francesco Delogu (difesi rispettivamente da Mario Silvestro Pittalis e Francesco Lai) che compariranno davanti al tribunale collegiale il prossimo 17 maggio.

L’indagine era partita quando l’imprenditore edile Paolo Pedduzza (parte civile con Salvatore Pinna) si era presentato nella filiale delle Poste di Monte Gurtei a Nuoro e aveva chiesto in maniera decisa che gli consegnassero i soldi che c’erano in cassa. Una richiesta alquanto anomala, perché arrivata senza violenza o minaccia. Quindi senza commettere reato. Era bastato un diniego per farlo desistere, ma l’agenzia postale aveva subito segnalato quell’episodio alle forze dell’ordine.

Da lì era nata l’indagine, che avrebbe portato all’iscrizione nel registro degli indagati di diverse persone con l’ipotesi di usura. L’imprenditore, infatti, una volta identificato, aveva raccontato ai poliziotti che trovandosi in difficoltà aveva fatto richiesta di prestiti anche a privati. Con tassi che per l’accusa potevano andare dal 50 al 360 per cento

