Rinviate le elezioni: a novembre si vota per le nuove regole 

«È stata un’occasione per comunicare al Consiglio federale la volontà, già espressa il 22 luglio e nel rispetto delle norme statutarie», di trasformare l’assemblea del 4 novembre da elettiva a statutaria per «aggiornare i lavori con un nuovo regolamento elettorale e poi procedere alla convocazione» della nuova riunione elettiva.

Con queste parole Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha ufficializzato il 4 novembre come giorno in cui il calcio italiano sarà chiamato a cambiare le proprie regole per darsi un nuovo assetto e avviare quelle riforme invocate da tanto tempo. Una data che inizialmente era stata indicata per eleggere il nuovo presidente della Federazione e che invece ora vedrà le componenti del calcio nazionale esprimersi sul cambio delle norme statutarie alla luce delle richieste della Serie A e del nuovo Decreto legge sport. Subito dopo sarà convocata l’assemblea elettiva che, secondo le norme (tra un appuntamento e l’altro devono trascorrere 60 giorni), arriverà nel 2025. E potrebbe vedere ancora protagonista proprio Gravina, il quale scioglierà la riserva sulla sua candidatura solo «quando avrò chiuso il percorso di rispetto di alcuni principi, cioè le nuove regole del gioco», sottolinea il numero 1 federale per poi aggiungere: «Voglio solo seguire i principi di politica sportiva e l’emendamento Mulè. Ho la netta sensazione che si stia lavorando a livello aritmetico per capire se è rilevante un peso politico: è un approccio superficiale per verificare le esigenze del calcio. Sto lavorando su qualcosa di profondo. Subito dopo la pausa estiva, quando tutti avremo recuperato energie, affronteremo il tema. Ci sono componenti che devono rendersi conto che quando si fa parte di un sistema si deve dare un contributo sempre più responsabile nell’ammodernare il calcio».

La decisione soddisfa il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, convinto sia il momento di «mettersi a lavorare sulle modifiche dello statuto trovando la soluzione più giusta, equa ed equilibrata». L’obiettivo è arrivare a un nuovo assetto non solo con una modifica dei pesi elettorali ma anche con una Serie A più forte. Casini però ribadisce come «nessuno vuole da solo, come unica componente, prendersi la maggioranza per le decisioni. C’è uno statuto speciale come salvaguardia del diritto d’intesa e c’è un riequilibrio dei pesi sia all’interno della componente del professionismo, sia all’interno dell’intero sistema federale».

