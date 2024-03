«Rinviate a giudizio i vertici Villaservice» 

Per la tragica morte Ignazio Sessini, finito nel trituratore dei rifiuti, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati. O meglio, il titolare del fascicolo - il sostituto procuratore Daniele Caria - ha chiesto all’ufficio del Gip la fissazione dell’udienza preliminare al termine della quale formalizzerà la richiesta di processare per omicidio colposo i vertici della società Villaservice di Villacidro, l’azienda per la quale lavorava l’operaio deceduto nel tragico incidente la notte tra il 4 e il 5 luglio 2021.

L’indagine finita

Ai primi di novembre il magistrato inquirente aveva chiuso l’indagine preliminare sulla tragedia avvenuta nel capannone dell’azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti, notificando anche alla società – in qualità di datore di lavoro – l’avviso di estensione della responsabilità degli enti per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime. A rischiare il processo ci sono Antonella Concas, 49enne di Villacidro, che al momento dei fatti era presidente e rappresentante legale dell’azienda, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere e legale rappresentante, Massimo Cortese, 63enne cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dello stabilimento. Per tutti l’accusa è di omicidio colposo.

Gli accertamenti

Dopo l’avviso di chiusura delle indagini preliminari le difese hanno depositato alcuni documenti, rendendo così necessaria la prosecuzione dell’istruttoria. Ma stando alle indiscrezioni filtrate nessuna posizione sarebbe stata ancora stralciata e dunque tutte le persone iscritte nel registro degli indagati potrebbero essere chiamate a comparire davanti al giudice per le udienze preliminari. In quella sede il pm Caria formalizzerà la richiesta di rinvio a giudizio, ma le difese potrebbero anche presentare istanza di riti alternativi e ci sarà la costituzione delle eventuali parti civili.

La tragedia

Ignazio Sessini era finito nel tritarifiuti che, stando alla ricostruzione degli investigatori, non si era bloccato. L’ipotesi della Procura – che si è avvalsa della consulenza di esperti in materia di sicurezza sul lavoro – è che gli indagati e l'azienda non abbiamo adottato modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la morte dell’operaio. Ora dunque si attende che venga notificata alle difese, coordinate dall’avvocato Francesco Atzori, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Stesso avviso verrà notificato anche ai familiari dell’operaio in qualità di persone offese.

RIPRODUZIONE RISERVATA