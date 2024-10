Rinviata Bologna-Milan Il Napoli attende il Lecce 

Alla fine Bologna-Milan in programma oggi alle 18 non si gioca. Neanche a porte chiuse o in campo neutro. E una data per il recupero ancora non c’è, perché il calendario è congestionato e la prima finestra disponibile sarebbe a febbraio.

È quanto deciso ieri dalla Lega di Serie A durante un consiglio staordinario durato quasi 2 ore dopo la decisione con cui il sindaco emiliano Lepore il giorno precedente ha ordinato lo stop al match a causa del maltempo. L’alternativa studiata dai vertici del pallone era giocare a Como o Empoli in campo neutro, ma alla fine si è deciso per il rinvio a data da destinarsi. «La soluzione più saggia» per Claudio Fenucci, ad del Bologna; una «decisione incomprensibile» invece per Paolo Scaroni, presidente del Milan, che spingeva per le porte chiuse o il campo neutro. «Ringrazio la Lega, è stata una scelta ci sensibilità verso il nostro territorio» il commento infine del primo cittadino. In realtà alla Lega non sono contenti: «Siamo rimasti sorpresi dall’ordinanza», ha detto il numero uno Lorenzo Casini, «si è tentato di interloquire per giocare a porte chiuse ma dal Comune non c’è stata disponibilità. La scelta è diventata se imporre alle due squadre un campo neutro a 24 ore di distanza oppure rispettare l’ordinanza e rinviare la partita». Così è stato fatto. Le due finestre per il recupero potevano essere tra il 16 e il 23 novembre (ma se l’Italia gioca il 17, le Nazionali sudamericane sono in campo il 19) e tra il 15 e il 22 dicembre (ma il Milan ha il turno di campionato il 20). Così si andrà a febbraio.

Si scende in campo invece alle 15 al Maradona, dove il Napoli capolista attende un Lecce in periodo no e cerca il quarto successo di seguito (la partita sarà visibile in chiaro su Dazn per la prima volta dopo tre decenni). Per i campani è l’occasione per allungare in classifica sulle inseguitrici, tenuto conto che domani a San Siro è in programma Inter-Juventus, seconda a -2 e terza a -3. Il tecnico Conte dovrebbe schierare Neres e Ngonge al posto di Politano e Kvara. I salentini recuperano Banda, l’allenatore Gotti (in bilico) proverà a evitare il quarto ko di fila. Alle 20,45 chiude la giornata Atalanta-Verona. I bergamaschi, reduci dal pari casalingo in Champions col Celtic, lasceranno in panchina Retegui ma potrebbero avere vita semplice con avversari che hanno perso 4 delle ultime 5 partite.

RIPRODUZIONE RISERVATA