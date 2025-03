«Rinunciamo ai gettoni e tagliamo le tasse» 

«Rinunciamo al gettone di presenza per frenare l’aumento dei tributi, lo stesso possono fare anche sindaco, assessori e presidente del Consiglio con parte delle loro indennità». La proposta è del gruppo consiliare Quartucciu nel cuore, messa nero su bianco dai consiglieri Michela Vacca e Giovanni Meloni, condivisa con il resto dell’opposizione e pronta ad approdare nell’aula di via Giofra alla prossima riunione dell’assemblea civica.

L’idea

Un risparmio, dicono i consiglieri comunali di minoranza, che può essere usato per la città. «Con la semplice rinuncia al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale da parte di tutti i consiglieri, che come noi sono privi di indennità di funzione, il Comune otterrebbe un'economia di spesa annua presunta pari a settemila euro», spiegano Meloni e Vacca. «Se poi considerassimo anche il taglio delle indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio, ai quali per legge spettano rimborsi fino a 50mila euro annui come nel caso del primo cittadino, allora il risparmio per le casse comunali sarebbe considerevole».

Le modalità

Suggerimenti contenuti in una mozione da presentare in Consiglio. «Il nostro intento non è indicare perentoriamente la quota di indennità a cui dovrebbero rinunciare gli esponenti della Giunta», precisano i due esponenti del gruppo Quartucciu nel cuore, «anche perché si tratta di compensi regolati da leggi regionali e parametrati alla popolazione residente, quindi spettano di diritto, piaccia o non piaccia. Il nostro auspicio è che tutti i componenti del Consiglio partecipino a questa azione dal forte carattere simbolico dando il proprio contributo». La proposta è «la rinuncia al gettone di presenza per tutta la durata del residuo mandato elettorale», circa 42 euro lordi, «mentre per sindaco e assessori alla rinuncia volontaria di una parte dell'indennità di funzione nella misura che stabiliranno con una delibera ad hoc».

Sullo sfondo ci sono i rincari nella pressione fiscale. «Gli aumenti registrati per l'Imu, per l'occupazione di suolo pubblico, per l'addizionale comunale Irpef, così come la tassazione del primo passo carrabile, hanno scatenato tante polemiche», ribadiscono i due consiglieri. «Proviamo allora a porre un freno al continuo aumento delle tasse con economie di spesa derivanti dalle rinunce che potranno confluire in un apposito fondo, ed essere destinate ad attività e servizi di natura sociale. In fondo», concludono, «l'impegno politico non è una professione».

