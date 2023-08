Rintracciato in poche ore l’investitore del ragazzino 

Verona. È un operaio veronese di 39 anni l'autore dell'investimento di Chris Obeng Abom, il 14enne morto all'ospedale poche ore dopo. L'uomo ha piccoli precedenti per spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebrezza.

All'auto pirata i Carabinieri sono arrivati grazie a un frammento del fanale e a parte dello specchietto retrovisore: è stato così possibile individuare il modello del veicolo coinvolto nell'incidente, e ricercarlo nelle immagini delle telecamere munite del sistema di lettura targhe. Esaminate per tutta la notte le immagini, i militari hanno individuato il mezzo, intestato a una donna di 64 anni ma in uso al figlio, il quale aveva nuovamente usato la vettura per recarsi al lavoro. Ha ammesso di essere stato alla guida della vettura ma non di aver investito nessuno. La macchina presenta danni nella parte anteriore e sul parabrezza sono evidenti i segni di schiacciamento tipici di quando avviene un investimento.

