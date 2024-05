Rintracciato dopo lo schianto con l’auto 

Nessuna accusa, almeno per ora, per Davide Diana 31 anni di Carbonia, il giovane che lunedì sera era alla guida della Fiat Panda che si è schiantata contro un pullman sulla statale 195 al bivio per Porto Botte.

Le ricerche

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, in un primo momento è rimasto sul posto indicando ai soccorritori la presenza della giovane, Mara Pisano, di sangiovanni Suergiu, che viaggiava al suo fianco rimasta incastrata tra le lamiere ma poi si è allontanato facebdo perdere per ore le sue tracce, fatto che in un primo momento ha fatto pensare a allontanamento volontario. Erano passate da poco le 20.30 e sono scattate le ricerche. Davide Diana è stato poi ritrovato, poco dopo le 23.30, in stato confusionale, mentre percorreva a piedi la statale in direzione San Giovanni Suergiu, a poco meno di 2 chilometri dal luogo dell’incidente: a ritrovarlo sono stati i barracelli di Masainas, coadiuvati dai volontari della protezione civile Assosulcis di Sant’Antioco e dai carabinieri. L’uomo aveva riportato diverse ferite e aveva vagato per alcune ore nelle campagne circostanti, e poi sulla statale; il personale del Asvoc, in servizio di 118, lo ha soccorso e lo ha accompagnato all’ospedale Sirai di Carbonia.

L’incidente

Nello schianto la Panda che viaggiava in direzione Giba è andata totalmente distrutta e anche il pullman dell’Arts, dove fortunatamente l’autista è rimasto illeso, ha riportato gravi danni proprio sul lato di guida. Ad avere la peggio, è stata Mara Pisano, 37 anni, che viaggiava accanto a Davide Diana. È stata soccorsa dai volontari del soccorso di Giba e poi trasportata al Brotzu in gravissime condizioni con un’ambulanza medicalizzata arrivata dal Sirai. La donna si trova ancora in rianimazione nell’ospedale cagliaritano, dove durante la notte è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi ancora riservata a causa di un gravissimo trauma cranico.

Sono ancora al vaglio da parte dei carabinieri della stazione di Narcao, coadiuvati dai colleghi della radiomobile, le cause del terribile impatto avvenuto nei pressi del bivio per Porto Botte. Non è da escludere (ma dovranno essere i rilievi ad appurarlo, che Diana, forse a causa dell’alta velocità, abbia perso il controllo della piccola utilitaria sbandando e finendo in testa-coda nella corsia opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il mezzo pubblico, che da Santadi era diretto a Portoscuso. L’autista nulla ha potuto per evitare l’impatto che ha reso la Panda in un rottame di lamiere. Sul posto anche i vigili del fuoco di Carbonia e il personale dell’Anas, per gestire il traffico, rimasto bloccato per alcune ore, deviato sulla ex statale 195 per Porto Botte.

